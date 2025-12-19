El BCRA investiga maniobras millonarias con la compra de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández

El BCRA, la UIF y la Justicia investigan operaciones por más de US$1.100 millones entre 2022 y 2023 en plena vigencia del cepo.

El BCRA, la UIF y la Justicia investigan operaciones de millones de dólares durante la gestión de Alberto Fernández.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, en plena vigencia del cepo cambiario, una operatoria financiera creció al calor de la brecha cambiaria. El denominado “rulo” consistía en comprar dólares al valor oficial y venderlos en el mercado paralelo. Ahora, el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Justicia investigan maniobras por más de US$1.100 millones entre 2022 y 2023.

El BCRA abrió cuatro sumarios para analizar operaciones de aquel período, bajo la sospecha de compras de dólares al valor oficial y su posterior venta en el mercado paralelo. La operatoria habría involucrado bancos, agencias de cambio y a monotributistas o beneficiarios de la AUH que recibieron préstamos que luego fueron retirados en efectivo. La UIF también intervino y remitió un informe a la Justicia.

La provincia de Buenos Aires pide explicaciones por el oro del BCRA. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ El BCRA. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ El supuesto esquema que investiga el BCRA Según los sumarios, las casas y agencias de cambio —como Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones— habrían funcionado como intermediarias, adquiriendo dólares oficiales y canalizándolos hacia terceros en operaciones que no se ajustaban a la normativa vigente. Muchas transferencias en pesos que recibieron terminaron retiradas en billetes, lo que provocó la pérdida de trazabilidad y generó sospechas sobre la legalidad de la operación. Los acusados sostienen que los planteos en su contra son arbitrarios y nulos.

Desde La Nación, revelaron que los bancos proveían los dólares físicos, principalmente a través del Banco de Servicios y Transacciones y otras casas y agencias, aunque los sumarios no los responsabilizan directamente.

Fase de los mutuos y destinatarios En la tercera fase, los dólares llegaban a personas físicas mediante mutuos o préstamos, práctica no permitida para estas entidades. Los beneficiarios incluían monotributistas y titulares de AUH, y los fondos se retiraban en efectivo de inmediato. El BCRA considera que esta metodología permitió canalizar divisas a precios oficiales hacia el mercado paralelo, bajo apariencia de operaciones regulares, con un rédito estimado para las agencias involucradas, menor al volumen total investigado.