El turismo global encara 2025 con crecimiento moderado y algunos contrastes

Impulsado por la digitalización y la IA, los viajes generados por el turismo en todo el mundo cerró 2024 con un valor estimado de US$ 1,61 billones y se encamina a superar los US$ 1,72 billones en 2025 , según el informe Travel Forward: datos, perspectivas y tendencias para 2025 . El crecimiento sigue, pero varía entre regiones y segmentos.

Estados Unidos, China y Japón son las naciones del mundo con turistas que gastaron más. Fuente: phocuswright.com

El estudio confirma a Estados Unidos como el primer mercado mundial en volumen de reservas, con más de 500.000 millones de dólares , seguido por China y Japón . Europa conserva una posición sólida en el mundo del turismo gracias al desempeño de Alemania, Francia y el Reino Unido, mientras que Asia, impulsada por China e India, exhibe las tasas de crecimiento más elevadas, sobre todo en India y el sudeste asiático..

Mientras que América Latina muestra una resiliencia notable, pese a la volatilidad económica.

La digitalización continúa consolidándose como el principal motor de la industria del turismo : más viajeros planifican y reservan desde el celular, mientras las experiencias personalizadas y los paquetes flexibles ganan terreno.

turista estadounidense

Como destino internacional ha crecido la preferencia del turista de Estados Unidos por Europa y Asia, y todo lo contrario con el Caribe y México. Y elige más las ciudades grandes que los lugares chicos o las playas. Fuente: phocuswright.com

Algunos contrastes

El estudio identifica presión en el gasto del consumidor en algunos mercados, lo que obliga a ajustar precios y propuestas sin resignar valor. También destaca que los viajes corporativos ya superaron la etapa crítica pospandemia, pero aún no se recuperan los patrones previos a 2020. El segmento se orienta ahora hacia viajes más estratégicos, destinados a eventos, reuniones clave y actividades de alto impacto, en lugar de desplazamientos frecuentes.

sector turistico hacia adonde enfocarse

Sectores que lideran el crecimiento del turismo

En el desglose por segmentos:

Aéreo: 725 mil millones de dólares en reservas (el líder absoluto).

Hotelería: 573 mil millones de dólares .

Alquileres a corto plazo: 176 mil millones de dólares.

En Europa, el gasto medio anual en viajes oscila entre 3.900 euros (Francia) y 4.000 euros (Reino Unido).

aereo

Si bien el sector aéreo lidera con 725 mil millones de dólares en reservas en 2024, aún hoy este sector tiene niveles más bajos de penetración que en 2021. Fuente: phocuswright.com

Pagos, inversiones y ecosistema emergente

Las tarjetas de crédito siguen siendo el método de pago dominante (93%), pero las carteras digitales avanzan con fuerza.

El ecosistema emprendedor también crece: en 2024, las startups de viajes captaron 4.300 millones de dólares en inversiones, con Europa a la cabeza y un 51% destinado a soluciones B2B.

redes sociales

Facebook, Instagram y Youtube son las redes sociales que más se utilizan a nivel mundial para planificar viajes. La inteligencia artificial generativa es utilizada por el 18% de los viajeros de ocio y se espera que en el corto plazo supere el 50%. Fuente: phocuswright.com

El informe Travel Forward: Data Insights and Trends for 2025 fue elaborado por Phocuswright, que es referente del turismo en el mundo, y presentado en el salón Bto de Florencia.

En conjunto, estas tendencias indican que 2025 será un año de crecimiento con desafíos, en el que la capacidad de adaptación y la inversión en tecnología serán clave para definir la competitividad del sector

Fuente: Viajes hacia el futuro: datos, perspectivas y tendencias para 2025