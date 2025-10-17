YPF y Despegar se unen para impulsar el turismo nacional con beneficios imperdibles

Ambas empresas sellaron una alianza estratégica para impulsar el turismo nacional mediante descuentos exclusivos para los más de 1,5 millones de usuarios de la App YPF, que podrán acceder a promociones en hoteles y experiencias de viaje en todo el país.

YPF, que cuenta con la red de socios más grande de la argentina, continúa fortaleciendo sus beneficios con una nueva alianza junto a Despegar, empresa líder en viajes de Latinoamérica. Esta colaboración tiene como objetivo fomentar el turismo nacional a través de descuentos.

Más de 1.5 millones de socios de App YPF podrán adquirir descuentos y canjearlos de forma rápida y sencilla. Entre ellos, podrán acceder hasta un 15% de descuento en hoteles entre otras promociones. Esta alianza representa un nuevo paso de YPF para seguir construyendo una gran plataforma de beneficios, consolidando su compromiso de ofrecer experiencias innovadoras y beneficios exclusivos.

“El trabajo en equipo de dos compañías como YPF y Despegar repercute en grandes beneficios para el cliente final, y es por eso que este acuerdo nos produce gran entusiasmo. Nuestro foco es brindar a los viajeros la mejor experiencia posible y esta herramienta es una gran novedad en este sentido. Además, somos el único operador en esta alianza, lo que representa una gran posibilidad de negocio para la Compañía", afirmó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

YPF - Despegar (1) Con la app de YPF vas a tener beneficios en Despegar. YPF Ambas compañías seguirán trabajando en conjunto para lanzar una página web powered by Despegar e integrar las plataformas de Despegar y de App YPF, permitiendo que los socios, además de acceder a beneficios imperdibles en todo el país, puedan utilizar sus puntos de la app acumulados.