Demanda récord de dólares: la impresionante cifra que los argentinos compraron durante 2025

Como suele ocurrir en la previa de las elecciones, parte del mercado buscó cobertura en dólares . La flexibilización del cepo desde mediados de abril destapó el apetito dolarizador de las personas, que compraron desde entonces US$22.505 millones en el mercado cambiario oficial , de acuerdo al Banco Central ( BCRA ).

Según anticipó el BCRA, la demanda de dólares se desplomó tras las elecciones, con una reducción del atesoramiento minorista a US$200 millones mensuales, lejos de de los US$4.669 millones de octubre y del pico de US$5.080 millones de septiembre, según se desprende del informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario".

El informe con los datos desagregados correspondiente a noviembre se conocerá el ultimo viernes de diciembre.

Sin embargo, desde el levantamiento parcial del cepo, por mediados de abril, los argentinos demandaron un total de US$22.505 millones para atesoramiento. Esto refleja el alto nivel de cobertura pre electoral que tuvieron las personas.

Solo en septiembre el guarismo implicó US$5.080 millones, un salto del 110% frente a agosto y un récord para la compra de billetes en moneda norteamericana: fue el valor más alto al menos desde 2002.

En el desagregado de lo que va del año, el guarismo implicó: abril (US$2.048 millones), mayo (US$2.262 millones), junio (US$2.416 millones), julio (US$3.308 millones), agosto (US$2.422 millones) y septiembre (US$5.080 millones). En tanto, las ventas fueron US$111 millones, US$308 millones, US$396 millones, US$367 millones, US$562 millones y US$575 millones, respectivamente. En el neto, el acumulado desde la flexibilización de las restricciones cambiarias fue de US$19.513 millones.

Formación de activos externos

Si a la compra de personas se le suman la adquisición de empresas y los giros a cuentas en el exterior, es decir, lo que se denomina formación de activos externos (FAE), el saldo neto por parte del sector privado fue negativo en octubre por US$5.300. En el acumulado del año la FAE asciende a más de US$ 24.495 millones.

Sólo en septiembre implicó US$ 6.577 millones, el monto más elevado desde la existencia del MULC, señalaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Pero post elecciones la demanda cayó. En noviembre, de acuerdo a datos oficiales adelantados por el BCRA, la compra neta de divisas por parte del sector privado (personas físicas y jurídicas) fue de alrededor de US$1.100 millones. El último viernes de diciembre se difundirá el informe completo.

dólar, dolares Dólares Shutterstock

Depósitos en dólares

La fuerte adquisición de divisas por parte de los ahorristas minoristas llevó a que los depósitos en dólares del BCRA asciendan a nivele récord.

Según la entidad monetaria, Los bancos tuvieron en noviembre el mayor monto de depósitos en dólares desde finales de la convertibilidad, en un nivel de US$35.524 millone.es

Si bien hubo personas que retiraron los fondos y los sacaron del sistema, fueron a engrosar los "dólares del colchón"; hubo una gran parte que decidió dejarlos dentro del sistema financiero.

Fuga de dólares

El último informe del Indec señaló que los "dólares del colchón" de los argentinos equivalen al 38% del PIB y subieron unos 100.000 millones de dólares en la última década.

El análisis destacó que, dentro de lo que se denomina Posición de Inversión Internacional Neta, que mide la cantidad de dólares que invierten los argentinos, el rubro “monedas y depósitos” registró en el tercer trimestres US$251.210 millones, US$5.899 millones más que el trimestre anterior.

De manera interanual, el crecimiento es de US$8.232 millones la cantidad de dólares atesorados por los ahorristas fuera del sistema que, en muchos casos, fueron a parar a cajas de seguridad o el famoso "canuto" abajo del "colchón".