El barril de petróleo sube 3,9% mientras los mercados siguen con cautela las tensiones en el estrecho de Ormuz
El precio del petróleo no cede y se mantiene muy cerca de los 100 dólares el barril, lo que mantiene la tensión inflacionaria a nivel global.
Con el precario alto el fuego en Irán y en medio de la escalada verbal de autoridades de Estados Unidos, Israel y el país persa, el precio del barril de petróleo trepa este jueves casi 4%, marcando la fragilidad que hay en la situación para encontrar una solución negociada.
El crudo Brent del Mar del Norte, que es la referencia del mercado asiático, en Europa y también en Argentina, cotiza a 98,64 dólares (a las 13.23 hora argentina), acercándose nuevamente a los US$100, una línea psicológica que pone nerviosos a muchos actores del mercado.
Precios del petróleo
Es una suba de 3,9% en la rueda y deja en claro que con menos oferta por el bloque de Estados Unidos a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz, solo cabe esperar más tensión en un mercado que acumula una suba de los precios del 50% desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques combinados EE.UU.-Israel contra Irán.
Por su parte, el crudo ligero del Golfo de México, que se comercializa como West Texas Intermediate (WTI) marca en las pantallas US$ 93,66 por barril, una suba de 2,6%. El crudo WTI es la referencia en el mercado estadounidense y gran parte de América Latina y en los últimos días recortó de forma importante la brecha que lo separa del Brent, e incluso en varias ruedas cotizó más alto, en una muestra de la volatilidad del mercado.