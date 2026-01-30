El Banco Central sigue de compras y en todo enero adquirió más de U$S1150 millones

En la última jornada hábil de enero, el Banco Central compró 23 millones de dólares y cerró el mes con un saldo favorable de 1150 millones que se incorporaron a las alicaídas arcas de la entidad. Así, pudo hilvanar 20 jornadas consecutivas con saldo comprador y cumplir con uno de los más resonados mandatos del FMI, que pide mejorar el caudal de las reservas del Central.

Los pesos que se destinan a la comprar de dólares no son esterilizados así la plaza se mantiene líquida y no suben las tasas de interés con el consecuente impacto que esto tendría en la dinámica económica. Así, el Gobierno puede cumplir con la fase 4 del programa económico acordado con el FMI.

Las reservas brutas, que excluyen los pasivos, alcanzaron los USD 44.502 millones, con un retroceso diario de USD 1.738 millones propio de los movimientos bancarios de fin de mes por la Posición Global Neta en Moneda extranjera.

En las últimas semanas, la mejora de las reservas también encontró un impulso en la suba del oro en el mercado internacional. El Banco Central posee cerca de 1,98 millones de onzas troy (unas 61,5 toneladas) y la volatilidad del metal movió esa valuación: llegó a ubicarse por encima de los USD 5.600 por onza, pero después bajó hasta alrededor de USD 4.890. Esa corrección terminó jugando en contra del balance contable de la entidad. En contextos de incertidumbre global, el oro suele funcionar como activo de resguardo y cualquier cambio en su cotización se refleja de manera directa en los números del BCRA.

Por otra parte, la aceleración en la compra de divisas responde al incremento en la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y a la emisión de deuda por parte de compañías privadas. De acuerdo con datos del organismo, todavía quedan por ingresar unos USD 3.600 millones de empresas que realizaron colocaciones fuera del país. Estas variables contribuyeron a una mayor disponibilidad de dólares en la plaza local.