El Banco Central busca eliminar los cheques físicos y apuesta por los e-cheqs

El presidente del Banco Central (BCRA) , Santiago Bausili , confirmó que la entidad tiene en carpeta la eliminación de la emisión de cheques físicos . La medida busca digitalizar las transacciones inter-empresariales y se alinea con el debate sobre una reforma tributaria que busca eliminar impuestos distorsivos.

El titular del BCRA utilizó la red social X para confirmar la iniciativa, respondiendo a un usuario que adelantaba la medida: "Hacia allá vamos" .

El plan apunta a que los e-cheqs (cheques electrónicos) sean los únicos disponibles , con el fin de digitalizar la transaccionalidad y obtener beneficios en la eficiencia de las empresas.

Este debate se intensificó tras una propuesta del exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis , de reemplazar el Impuesto al Cheque por un nuevo tributo.

El economista planteó un esquema fiscal de "palo y zanahoria" que consistiría en eliminar el Impuesto al Cheque (que grava operaciones bancarizadas y afecta al sector formal) y reemplazarlo por un tributo específico sobre el retiro de dinero en efectivo .

Aunque el Gobierno considera el Impuesto al Cheque como "distorsivo", su eliminación no puede ser intempestiva debido a su alta recaudación.

El impacto recaudatorio del Impuesto al Cheque

El Impuesto al Cheque es uno de los gravámenes más importantes para el financiamiento del Estado. Entre enero y octubre, logró recaudar $11,3 billones, lo que representa el 7,5% de los ingresos totales reportados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

Sin embargo, figura en la lista de tributos a derogar en una futura reforma tributaria que el Ejecutivo enviará al Congreso durante 2026 (con entrada en vigencia en 2027). De esta manera, el Gobierno busca descomprimir la presión impositiva sobre la economía formal.