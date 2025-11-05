El Banco Central recortó una tasa de interés que impacta a plazos fijos y préstamos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió reducir la tasa de la rueda de simultáneas de BYMA del 25% al 22%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la dirección de Santiago Bausili, decidió reducir la tasa de la rueda de simultáneas de BYMA del 25% al 22%. Esta medida refleja una mayor confianza en la estabilidad del tipo de cambio y en la recuperación de la demanda de dinero tras las elecciones.

¿Cuál es la tasa de interés que bajó el Banco Central? La tasa de simultáneas de BYMA servía como piso para los rendimientos en pesos durante las semanas de alta volatilidad. Su reducción marca el inicio de una nueva fase de política monetaria.

La decisión responde al incremento de la tenencia de pesos en la economía y a la contención del dólar mayorista, que este martes retrocedió 0,5% ubicándose en $1.451 por dólar. El BCRA busca ajustar los parámetros de referencia para los instrumentos de deuda en pesos, en un contexto donde las tasas ya acumulan una caída superior a los 20 puntos desde los comicios.

El recorte modifica las valuaciones de títulos, cauciones y acuerdos de recompra (repos), alineándolos a un nivel de interés más bajo. Esto se traduce en una compresión de spreads de bonos soberanos y corporativos en el mercado secundario.

El cambio de estrategia busca un doble objetivo: normalizar las condiciones del mercado y estimular la economía real.