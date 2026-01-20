El anuncio clave del Banco Nación sobre los préstamos para 2026

El Banco Nación confirmó que expandió un 53% su cartera de préstamos y consolidó su rol central en el crédito durante 2025.

En un año de reordenamiento financiero, el Banco Nación confirmó en las últimas horas que registró un fuerte impulso de los préstamos en moneda extranjera, que crecieron un 124%. Se trata de una gran noticia para la entidad financiera que fue celebrada en un comunicado oficial.

El 2025 marcó un punto de inflexión para el Banco Nación, que consolidó una mayor capacidad de respuesta operativa en un contexto de reconfiguración del sistema financiero, a la vez que expandió su balance, avanzó en la adecuación de sus procesos y fortaleció su posicionamiento comercial, registrando un aumento del 53% en el stock de préstamos totales, superando la inflación del año y consolidándose como uno de los principales motores de la expansión del crédito.

Los préstamos del Banco Nación En el segmento de familias, la línea hipotecaria fue uno de los ejes centrales de la reactivación ya que, a través del programa “+Hogares con BNA”, el Banco Nación se posicionó como la principal entidad del sistema en este rubro, otorgando 21.500 créditos por un total de $ 2,4 billones y concentrando el 49,5% de las colocaciones a escala nacional.

Asimismo, la digitalización de los procesos permitió reducir el plazo promedio entre la solicitud y el desembolso de aproximadamente 200 días a menos de 50, ampliando el acceso al crédito y sumando nuevos clientes, que representaron el 40% de los tomadores.

Teléfonos Banco Nación - Portada El Banco Nación y sus préstamos. MDZ Tecnología En el segmento “Banca Personas”, el producto “+Autos” marcó un cambio de paradigma al financiar la compra de más de 11.300 vehículos sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria, mediante una red de más de 1.400 concesionarios en todo el país, lo que contribuyó a consolidar el liderazgo del Banco en este segmento, con más del 20% de participación de mercado.