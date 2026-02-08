El año comenzó con un dato negativo para la venta de autos usados

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante enero de 2026 se comercializaron 153.070 vehículos usados en Argentina , lo que representa una baja del 9,98% respecto al mismo mes del año pasado, cuando se vendieron 170.046 unidades. Sin embargo, en comparación con diciembre de 2025 (151.994 unidades), el mercado mostró una leve suba del 0,71%1.

El Volkswagen Gol continúa liderando las preferencias de los compradores, con 8.601 unidades vendidas en el mes. El ranking de los diez autos usados más vendidos lo completan: Toyota Hilux (5.974), Chevrolet Corsa y Classic (4.357), Ford Ranger (4.127), VW Amarok (4.120), Ford EcoSport (3.360), Peugeot 208 (3.325), Toyota Corolla (3.032), Fiat Palio (2.938) y Ford Ka (2.876)1.

El informe de la CCA destaca que las provincias que más retrocedieron en ventas respecto a enero de 2025 fueron Misiones (-21,30%), La Rioja (-19,90%), Santa Cruz (-18,90%) y Salta (-16,30%). También registraron caídas significativas La Pampa (-14,27%), San Luis (-13,58%), Tucumán (-13,02%), CABA (-11,09%), Provincia de Buenos Aires (-10,99%), Chubut (-10,99%), Tierra del Fuego (-9,91%), Catamarca (-9,74%), Córdoba (-8,97%), Chaco (-8,77%), Corrientes (-8,69%), Río Negro (-8,08%), Entre Ríos (-8,07%), Formosa (-7,80%), San Juan (-7,63%), Neuquén (-6,93%), Jujuy (-6,82%), Santiago del Estero (-5,97%), Santa Fe (-5,66%) y Mendoza (-4,37%)1.

En contraste, algunas provincias mostraron un repunte en las ventas respecto a diciembre de 2025. Catamarca lideró el crecimiento con un 22,98%, seguida por Jujuy (18,87%), Chaco (17,47%), Formosa (12,90%), Corrientes (10,23%), Misiones (6,97%), Tucumán (4,84%), Entre Ríos (4,53%), La Pampa (3,18%), Salta (2,51%), Provincia de Buenos Aires (1,87%) y Mendoza (1,18%)1.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, analizó el escenario actual: “Comenzó el año 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado de forma importante al mercado. Los nuevos jugadores ofrecen autos baratos en términos locales y con buen equipamiento, especialmente en híbridos y eléctricos. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto lograrán modificar al mercado tal cual lo conocemos. Lo veremos a medida que vaya transcurriendo el tiempo”, expresó.

Lamas agregó: “Pese a la baja del mes de enero, medida en términos interanuales, esperamos otro buen año similar a lo que pasó durante el año pasado, aunque aún no debemos apresurarnos hasta que por lo menos haya transcurrido el primer trimestre”.

El directivo también subrayó la importancia de la financiación: “Un tema a destacar es que este año la financiación será un factor determinante a la hora de concretar operaciones. Los bancos deberán ofrecer tasas acorde a las necesidades del sector y esto contribuirá a que el mercado concrete un mayor volumen de ventas”.

La evolución del mercado de usados va en línea con la actividad que mostró el segmento de los 0km. Según datos de ACARA, en enero se patentaron 66.080 unidades, lo que implica un descenso del 4,9% respecto al año anterior. Sin embargo, en comparación con diciembre la actividad tuvo un salto excepcional del 174,4%, impulsado por la estacionalidad del último mes del año y un renovado movimiento en los planes de financiamiento.

La Toyota Hilux volvió a liderar los patentamientos, seguida por el Fiat Cronos y el Peugeot 208, mientras que Volkswagen encabezó el ranking por marcas.