El AMBA perdería 4 millones de habitantes en 30 años, según una proyección de Sturzenegger

Cuatro millones de argentinos podrían dejar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos 30 años , según una proyección presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger . El funcionario estimó que el movimiento de población estaría impulsado por el crecimiento de distintas actividades productivas en el interior del país.

La mayor parte de ese traslado se concentraría en Neuquén y Río Negro , que recibirían unos 2 millones de personas . Otros 2 millones se distribuirían entre San Juan y Catamarca, por un lado, y Salta y Jujuy, por otro , de acuerdo con la estimación expuesta por el ministro.

Sturzenegger planteó que este escenario representaría un cambio respecto del proceso migratorio que atravesó la Argentina durante buena parte del siglo XX, cuando millones de personas se trasladaron hacia el AMBA. Según su visión, el desarrollo de la energía, la minería, el agro y la inteligencia artificial podría generar un movimiento en sentido contrario durante las próximas décadas.

El ministro presentó esta proyección durante su exposición en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba y aclaró que no se trata de un movimiento inmediato, sino de un proceso que se desarrollaría a lo largo de los próximos 30 años: "Estamos estimando que como en realidad es un proceso productivo que está bastante distribuido a través del territorio nacional, cuatro millones de argentinos van a migrar del AMBA hacia el interior".

Según el planteo del ministro, el cambio en la distribución de la población estaría relacionado con la transformación de la estructura productiva argentina.

Sturzenegger y una fuerte afirmación: cuatro millones de personas abandonarán el AMBA en los próximos 30 años.

Sturzenegger identificó cuatro grandes sectores que, a su criterio, tienen potencial para impulsar el crecimiento económico en distintas regiones: agro, energía, minería y economía del conocimiento vinculada con la inteligencia artificial: "En estos cuatro grandes sectores Argentina va a ser una potencia mundial".

En materia energética, estimó que dentro de diez años Argentina exportará cerca de US$ 50.000 millones en productos energéticos. Para la minería, en tanto, proyectó exportaciones de entre US$ 40.000 millones y US$ 45.000 millones dentro de una década.

Según explicó, el desarrollo de ambas actividades tendrá una presencia creciente en distintas provincias y podría modificar la distribución territorial de la actividad económica.

La advertencia sobre las leyes de compre provincial

Sturzenegger también señaló un obstáculo que, según su análisis, podría dificultar la integración entre las distintas regiones: las leyes de compre provincial que algunas provincias están implementando.

El ministro cuestionó que estas normas puedan obligar a las empresas proveedoras de los nuevos proyectos productivos a instalarse físicamente en las provincias donde se desarrollan las actividades: "La industria energética y la industria minera tienen que abrevar en todo el país".

Como ejemplo, mencionó a Córdoba y sostuvo que su industria metalmecánica debería convertirse en proveedora de los sectores energético y minero sin necesidad de trasladarse a las provincias donde se desarrollan esos proyectos: "La industria metalmecánica de Córdoba tiene que beneficiarse y tiene que ser el gran proveedor de la industria minera y la industria energética. No puede exigírsele que migre a San Juan o Catamarca. No es bueno para el país".

Qué obras de infraestructura proyecta el Gobierno

El funcionario también vinculó el desarrollo regional con la necesidad de mejorar la infraestructura y reducir los costos logísticos. En materia vial, señaló que el Gobierno terminó la licitación de 9.000 kilómetros de rutas troncales y anticipó una nueva etapa que contempla otros 6.000 kilómetros, incluyendo ampliaciones en los corredores con mayor tránsito.

También destacó el desarrollo del sistema ferroviario y la licitación del Belgrano Cargas bajo un esquema de “open access”. Según explicó, el modelo contempla que un operador quede a cargo de la vía y de su mantenimiento, mientras que otros operadores podrán utilizar esa misma infraestructura mediante el pago de un peaje si consideran que las condiciones resultan convenientes.

El transporte fluvial como alternativa para bajar costos

Sturzenegger también planteó la necesidad de desarrollar el transporte fluvial para reducir los costos logísticos.

El transporte fluvial podría ser una solución para bajar costos. N/A

Según los valores mencionados durante su exposición, el transporte por camión puede costar entre US$ 3 y US$ 12 por tonelada, mientras que el tren ronda los US$ 4 y la navegación, aproximadamente US$ 1.

Como ejemplo, señaló que trasladar una tonelada de soja desde Formosa hasta Rosario cuesta unos US$ 77 por camión, mientras que por vía fluvial el costo se reduce a US$ 21.

Para el ministro, el desarrollo de estos sectores y de la infraestructura asociada será determinante para el crecimiento de las distintas regiones del país: "Estamos hablando de que Argentina va a ser potencia en energía, que Argentina va a ser potencia en minería, que Argentina se abra a sí misma una oportunidad en el mundo de las aplicaciones de inteligencia artificial, que va a seguir siendo una potencia en agro y ganadería, y de cómo eso nos afecta a todos en el día a día".