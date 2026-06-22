Edison y Genneia toman el control de Transener tras la autorización de la venta del 50% de Citelec

El Gobierno completó una de las privatizaciones centrales en carpeta al autorizar formalmente el traspaso de la participación que tenía el Estado nacional en Citelec, la controladora de Transener , la empresa que opera la principal red de transporte eléctrico de la Argentina. La operación, valuada en más de US$356 millones, permitirá que las empresas Edison Transmisión y Genneia se incorporen al control de un segmento estratégico de la infraestructura energética nacional.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 130/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad ( ENReGE ), publicada en el Boletín Oficial. La norma habilita a Energía Argentina S.A. ( ENARSA ) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica ( CITELEC ).

La adquisición fue realizada por Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), una sociedad creada específicamente para concretar la operación y conformada en partes iguales por Edison Transmisión y Genneia. De esta manera, ambas compañías pasarán a compartir con Pampa Energía la estructura accionaria de CITELEC y de esta manera operar a Transener, la principal empresa transportista de energía eléctrica en alta tensión del país, y a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), responsable de la red troncal bonaerense.

Desde el organismo regulador señalaron que aunque hubo un análisis específico sobre el impacto que la operación podría tener en materia de competencia y concentración de mercado, debido a que tanto Edison Transmisión, empresa vinculada al Grupo Neuss , como Genneia cuentan con participación en otras actividades vinculadas al sector energético y Pampa Energía posee activos en distintos eslabones de la cadena eléctrica, la compra no infringe las restricciones de integración vertical y horizontal establecidas por la Ley 24.065.

Según el organismo, la participación adquirida no otorga a los nuevos accionistas una posición de control exclusivo sobre la transportista, dado que la propiedad continuará compartida.

La resolución también remarcó que existen mecanismos regulatorios que limitan la posibilidad de ejercer poder de mercado sobre el sistema de transporte eléctrico. Entre ellos se destacan la obligación de garantizar acceso abierto e indiscriminado a la red para todos los usuarios, la regulación estatal de las tarifas que perciben las transportistas y la necesidad de contar con autorización oficial para cualquier ampliación de la infraestructura.

En los fundamentos de la medida se indicó además que la actividad de transporte eléctrico mantiene características de monopolio natural, razón por la cual permanece bajo una estricta supervisión regulatoria independientemente de la composición accionaria de las empresas que la operan.

La venta del paquete accionario formó parte de una licitación pública impulsada en el marco de las reformas estatales contempladas en las Leyes 23.696 y 27.742. Con la aprobación otorgada por el directorio del ENReGE, quedó cumplida una de las condiciones regulatorias necesarias para concretar el cierre definitivo de la transacción.

La operación marca un nuevo avance en el proceso de desinversión estatal en activos energéticos y refuerza la presencia del sector privado en áreas consideradas clave para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino.