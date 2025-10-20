Durísima caída del consumo en supermercados en la interanual de septiembre

De acuerdo al análisis de la consultora Scentia, el total de las ventas en autoservicios acumula una caída en el año del 3,3%.

El consumo masivo aún no se recupera ante una economía estancada y un mercado interno que muestra señales de merma. En ese contexto, las ventas en supermercados cayeron 4,4% en septiembre y acumularon un retroceso del 5,3%.

Los datos se desprenden del último informe de la consultora Scentia, que remarcó que los autoservicios independientes cayeron 3,3% frente a septiembre de 2024, subieron 8,6% respecto a agosto pero acumulan una caída del 1,2% en el año.

De esta manera, el total de autoservicios acumula en el año una caída del 3,3%. En cuanto al sector mayorista bajó 5,4% mensual, 4,3% internanual y 5,3% en el acumulado de 2025.

"Supermercados y Mayoristas, si bien comienzan a desacelerar la retracción, aún continúan en un contexto más complejo producto de la coyuntura. En cuanto a la situación respecto del mes anterior, se debe considerar que septiembre tiene un día menos que agosto y a eso se suma otro por el día del empleado de comercio, que impacta en mayor medida en estos dos canales", señaló Scentia.

Y agregó: “Las canastas de bebidas son las que arrojan mayor retracción, pero con diferente impacto entre los canales”.