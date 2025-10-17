El consumo de carne vacuna mejoró, aunque sigue en niveles muy bajos

El consumo de carne vacuna mostró en el mes de septiembre señales de recuperación tras meses de caídas, aunque sigue enfrentando desafíos vinculados a los precios y al poder adquisitivo de los hogares.

Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina ( CICCRA ), el consumo aparente de carne vacuna creció 6,2% anual , totalizando 1,742 millones de toneladas res con hueso, mientras que el consumo per cápita se ubicó en 49,5 kilos por año al considerar el promedio móvil de los últimos doce meses. Esto representa un incremento de 4,5% respecto a septiembre de 2024, es decir 2,1 kilos más por habitante por año, aunque aún se trata del segundo peor registro de la serie histórica (el peor es el de 2024).

A pesar de ello, la recuperación del consumo indica que la demanda interna comienza a estabilizarse, en parte gracias a la adaptación de los consumidores a los niveles de precios vigentes.

En lo que respecta al precio de la hacienda en pie comercializada en el mercado de Cañuelas, subió 6,4% entre agosto y septiembre del corriente año y acumuló un alza de 27,0% en los últimos tres meses, ubicándose el promedio en $ 2.792,6 por kilo vivo. La suba alcanzó a todas las categorías, si bien el proceso fue liderado por las vacas y los toros (estacionalidad), que exhibieron subas de precios de 7,9% y 8,9%, respectivamente.

En términos de precios, los distintos cortes de carne vacuna mostraron incrementos moderados en torno al 1,8% respecto al mes anterior, acumulando un 33,7% en los primeros nueve meses del año y 58,4% interanual.

carne consumo

Producción y exportaciones

La industria frigorífica faenó un total de 1,169 millones de animales en septiembre de 2025. En la comparación con agosto este guarismo fue 1,3% inferior, y se sumó a la baja de 5,1% que se había registrado en agosto, producto de los efectos que generaron los excesos de lluvias. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se verificó una caída de 3,3% (-40.160 cabezas), la tercera consecutiva.

En enero-septiembre de 2025 la producción de carne vacuna fue equivalente a 2,356 millones de toneladas res con hueso, el total producido en lo que transcurrió del año fue 0,6% mayor al registrado en los primeros nueve meses de 2024. Esto implicó un aumento del abastecimiento de carne vacuna equivalente a 14,2 mil toneladas.

Las exportaciones experimentaron una retracción de 12,5% interanual, totalizando unas 613,3 mil tn de carne vacuna en nueve meses, producto de las menores compras realizadas por China.