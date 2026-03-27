Dolor para los bolsillos: estos son los aumentos que se vienen en el mes de abril

Se avecina abril y ya se avizoran los aumentos en servicios que golpearán en el bolsillo y presionarán sobre el costo de vida. Las cuentas a pagar indican que se incrementarán los rubros de alquileres, prepagas, transporte público, luz y agua con diferentes porcentajes.

Para empezar y según informó Ámbito, en el rubro de alquileres, los contratos que se rigen por la vieja y derogada Ley de Alquileres subirán 33,3% , de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). Mientras que los inquilinos amparados bajo la nueva ley recibirán un ajuste de menor proporción.

En lo que respecta al transporte público se espera que haya ajustes tanto en la provincia de Buenos Aires como en CABA, lo cual impactará en los diferentes tramos de servicio. En la provincia se registrarán los siguientes aumentos:

El boleto mínimo hasta 3 km: $1.388,66.

Recorrido de 3 a 6 km: $1.546,95.

Recorrido de 6 a 12 km: $1.664,96.

Tramo de 12 a 27 km: $1.785,42.

Más de 27 km: $1.903,85.

En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se darán las siguientes subas en el boleto del colectivo:

El boleto mínimo hasta 3 km: $715,26.

Recorrido de 3 a 6 km: $794,76.

Recorrido de 6 a 12 km: $856.

Tramo de 12 a 27 km: $917,28.

Otro de los aumentos que golpeará sobre los apretados bolsillos de la mayoría de argentinos tiene que ver con un ajuste que se aplicará sobre la tarifa de la luz. En Edesur, los hogares de altos ingresos afrontarán un cargo fijo de $1.393,73 y un variable de $115,29 para consumos de hasta 150 kWh. Con 400 kWh, el fijo asciende a $2.925,47 y el variable a $115,74. Para los usuarios subsidiados, el cargo variable se reduce a $44,46 mientras no se supere el consumo base. Los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro abonarán bajo las mismas condiciones que los hogares subsidiados.

En Edenor, los usuarios de altos ingresos deberán pagar un cargo fijo de $1.414,93 y un variable de $115,28 para consumos de hasta 150 kWh. Con 400 kWh, el fijo asciende a $3.017,82 y el variable a $115,79. Los hogares subsidiados mantienen el cargo fijo y acceden a un variable reducido de $44,29 hasta los 300 kWh.

Las prepagas también aumentan su cuota a los socios y el aumento será de 2,9% en línea con la inflación de febrero. En tanto, el copago también tendrá un aumento de la misma proporción que empezará a regir a partir del mes siguiente.

Por su parte, el consumo de agua también tendrá un aumento, ya que se aplicará el último tramo de la suba de 4% pautada para el principio de este 2026. De esta forma, elevará el valor costo promedio en $23.648,56.