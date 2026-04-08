Desembarca la cadena de moda danesa Bestseller en Argentina con una inversión de US$50 millones

El grupo de moda danés Bestseller anunció su desembarco en Argentina con un plan de inversión de US$50 millones y la apertura de 40 tiendas en un plazo de cinco años. La iniciativa será llevada adelante en asociación con Grupo One , que estará a cargo de la operación local y del desarrollo del negocio en el país.

Fundada en 1975 en Dinamarca, Bestseller es una compañía global con presencia en más de 90 países y alrededor de 3.100 tiendas propias distribuidas en 47 mercados. El grupo tiene como lema “One World, One Philosophy, One Family”.

El desembarco en el mercado argentino se enmarca en una estrategia de expansión regional y será liderado por Grupo One, integrado por los empresarios Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez. El mismo grupo ya había participado en la llegada de Decathlon al país en 2025 y proyecta también el ingreso de Kiabi en el corto plazo.

Según el plan presentado, durante 2026 se concretará la apertura de los primeros locales de indumentaria, con el objetivo inicial de alcanzar siete tiendas operativas en el corto plazo. A medida que avance el proyecto, la red se ampliará hasta llegar a 40 puntos de venta en distintas plazas del país.

La operación comenzará con tres de las principales marcas del grupo. Entre ellas se encuentra Jack & Jones, orientada a la moda urbana y casual con foco en prendas versátiles y denim; Only, que apunta a captar tendencias globales con propuestas dinámicas y de uso cotidiano; y Balmohk, una marca de inspiración urbana que combina diseño contemporáneo, minimalismo y funcionalidad.

En particular, Balmohk representa una apuesta estratégica para el grupo, ya que se trata de la primera marca internacional concebida para un lanzamiento simultáneo en Europa y América, reflejando un enfoque de desarrollo global desde su origen.

En términos de impacto económico, el proyecto prevé la creación de aproximadamente 100 puestos de trabajo directos durante el primer año de operación. Esta cifra podría ampliarse hasta alcanzar unos 500 empleos en los próximos cinco años, en línea con la expansión de la red de tiendas.

Desde Grupo One señalaron que la llegada de Bestseller responde a una estrategia de largo plazo, orientada a introducir en el mercado local marcas internacionales con propuestas accesibles, al tiempo que se impulsa la generación de empleo y el desarrollo de una operación sostenible.

Con este movimiento, Bestseller y su socio local buscan posicionarse como un nuevo actor dentro del mercado argentino de indumentaria, en un contexto de creciente interés de marcas globales por ampliar su presencia en la región.