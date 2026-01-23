"De cada dos máquinas se usa una": la radiografía de la industria metalúrgica en Mendoza

Desde Asinmet aseguran que la industria metalúrgica opera por debajo del 50% de su capacidad, golpeada por importaciones, baja demanda y despidos.

Entrevistado en MDZ Radio, Julio Totero, vicepresidente de Asinmet, confirmó el crítico diagnóstico de la industria metalúrgica en línea con el informe de Adimra. El empresario describió un marcado retroceso nacional y provincial, caracterizado por la caída del consumo, el avance de las importaciones y una drástica subutilización de la capacidad instalada, que no alcanza la mitad de su potencial.

Totero graficó con crudeza la realidad de los talleres: "de cada dos máquinas que hay en los talleres se usa una", la otra máquina queda ociosa. "Ese es el resumen para sintetizar qué significa el 50% de la capacidad ocupada (...) Este panorama se replica a nivel país, donde "el nivel de actividad está por debajo del 50% en general".

El directivo atribuyó el declive a múltiples factores convergentes. A nivel nacional, destacó la severa afectación de "la situación de los autopartistas y por el sector vinculado a la industria automotriz, la fundición y demás", debido a "la importación de componentes chinos" y a la "baja de los negocios con Brasil". Sobre este último punto, fue contundente: "este nuevo posicionamiento geopolítico de la Argentina también tiene sus efectos, es decir, nos alineamos a los Estados Unidos, nos peleamos con Lula, entonces ahí Lula dice bueno no me importa más hacer negocio con la Argentina".

El impacto provincial: petróleo, agro y minería En el análisis de Mendoza, Totero detalló la situación por rubros. El sector petrolero es el más golpeado, con más de "mil puestos laborales que han caído" tras la retirada de YPF de las áreas maduras, un hecho que cargó de pesimismo: "YPF dejó de creer en Mendoza y se fue al dulce de Vaca Muerta".

La agroindustria, tradicional demandante, "no está siendo demandante de productos", mientras que la construcción "parece que empieza a recuperarse un poquito". El único destello de expectativa positiva reside en la minería, donde unas 60 pymes metalúrgicas mendocinas "trabajan en todo el país... con buenos niveles de actividad", a la espera de proyectos locales como San Jorge o Potasio Río Colorado, este último hoy paralizado por "incumplimientos de ambas partes".