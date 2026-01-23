"De cada dos máquinas se usa una": la radiografía de la industria metalúrgica en Mendoza
Desde Asinmet aseguran que la industria metalúrgica opera por debajo del 50% de su capacidad, golpeada por importaciones, baja demanda y despidos.
Entrevistado en MDZ Radio, Julio Totero, vicepresidente de Asinmet, confirmó el crítico diagnóstico de la industria metalúrgica en línea con el informe de Adimra. El empresario describió un marcado retroceso nacional y provincial, caracterizado por la caída del consumo, el avance de las importaciones y una drástica subutilización de la capacidad instalada, que no alcanza la mitad de su potencial.
Totero graficó con crudeza la realidad de los talleres: "de cada dos máquinas que hay en los talleres se usa una", la otra máquina queda ociosa. "Ese es el resumen para sintetizar qué significa el 50% de la capacidad ocupada (...) Este panorama se replica a nivel país, donde "el nivel de actividad está por debajo del 50% en general".
Te Podría Interesar
Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio:
El directivo atribuyó el declive a múltiples factores convergentes. A nivel nacional, destacó la severa afectación de "la situación de los autopartistas y por el sector vinculado a la industria automotriz, la fundición y demás", debido a "la importación de componentes chinos" y a la "baja de los negocios con Brasil". Sobre este último punto, fue contundente: "este nuevo posicionamiento geopolítico de la Argentina también tiene sus efectos, es decir, nos alineamos a los Estados Unidos, nos peleamos con Lula, entonces ahí Lula dice bueno no me importa más hacer negocio con la Argentina".
El impacto provincial: petróleo, agro y minería
En el análisis de Mendoza, Totero detalló la situación por rubros. El sector petrolero es el más golpeado, con más de "mil puestos laborales que han caído" tras la retirada de YPF de las áreas maduras, un hecho que cargó de pesimismo: "YPF dejó de creer en Mendoza y se fue al dulce de Vaca Muerta".
La agroindustria, tradicional demandante, "no está siendo demandante de productos", mientras que la construcción "parece que empieza a recuperarse un poquito". El único destello de expectativa positiva reside en la minería, donde unas 60 pymes metalúrgicas mendocinas "trabajan en todo el país... con buenos niveles de actividad", a la espera de proyectos locales como San Jorge o Potasio Río Colorado, este último hoy paralizado por "incumplimientos de ambas partes".
La competencia desleal con China y la pérdida de empleo
Uno de los ejes más críticos para Totero fue la imposibilidad de competir con las importaciones chinas "contra la cual nada podemos hacer", afirmó, explicando las asimetrías: "mientras yo pago entre un 40 y un 45% del costo laboral... en la China es el 8%". Además, "cuando exporta desde China un bien elaborado, el gobierno chino le devuelve al exportador el 17%". Esta falta de reglas equitativas, sumada a un sistema financiero local "tremendamente caro", hace que "no haya forma de competir".
Este contexto adverso ya se traduce en despidos y cierres de puestos. Totero confirmó una "pérdida de empleo fuerte" en la provincia. "De los 18.000 trabajadores que teníamos en el sector, entendemos que hoy debemos estar en los 16.000, 16.500 aproximadamente. Unos 1.500 trabajadores menos", precisó.
Frente a este cuadro, el referente empresarial depositó sus esperanzas en la recomposición del sector petrolero, el avance de la minería y en iniciativas como el clúster minero-energético que se está formando en la provincia. Este proyecto apuesta a diferenciarse por "servicio, calidad y tecnología" para poder "limar" la ventaja de costos china.