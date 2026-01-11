Más importaciones, más desafíos: la logística como clave para las Pymes argentinas

La apertura de importaciones, advierten a las Pymes argentinas por las demoras en el puerto chino. Este dinamismo consolida a China como motor del comercio y posiciona a América Latina como un mercado prioritario. El aumento del volumen exportado está generando cuellos de botella en los puertos chinos, con impacto directo en tiempos de despacho, disponibilidad de contenedores y previsibilidad de los embarques.

A nivel local, esa normalización del esquema cambió la dinámica: al reducirse las restricciones, también se redujo la necesidad de stockearse en exceso y los importadores están trabajando con horizontes más cortos: en promedio, manejan previsiones de cuatro meses, con la mercadería ya disponible en el país. Sin embargo, de cara a 2026, distintos indicadores muestran que la demanda logística podría intensificarse y en ese sentido, resulta clave no subestimar los tiempos reales de la cadena internacional. Para las pymes argentinas, el desafío no es solo importar más, sino importar mejor: incorporar la logística a la estrategia de negocio, prever posibles demoras y construir cadenas de suministro más resilientes será determinante para sostener competitividad en un escenario de mayor apertura y presión sobre la infraestructura portuaria internacional.

La apertura de importaciones, advierten a las Pymes argentinas por las demoras en el puerto chino. Archivo. En este contexto, anticiparse a la logística deja de ser una ventaja y pasa a ser una necesidad. Ajustar calendarios de compra, asegurar slots con mayor antelación, diversificar proveedores y trabajar con operadores logísticos con presencia en origen son decisiones clave para reducir riesgos. En ese sentido, la planificación de espacios y capacidades se vuelve estratégica ya que, con la reapertura, muchas empresas calculan plazos como si se tratara de operaciones locales, sin contemplar demoras portuarias, aduaneras y logísticas en origen. Otros factores a considerar son los relacionados con la estacionalidad para evitar cuellos de botella operativos, especialmente en momentos donde los ingresos de mercadería tienden a concentrarse en períodos cortos. Además, no es aconsejable ignorar el impacto de la última milla: la logística interna y de distribución local suele convertirse en el cuello de botella una vez liberada la mercadería. Otro punto central es no subestimar cómo llega la mercadería. El packaging y la información asociada cumplen un rol operativo fundamental. Contar con códigos de barras facilita el control de stock, el armado de pedidos y la trazabilidad interna. Asimismo, utilizar cajas adecuadas protege el producto durante la manipulación y el almacenaje. Unificar criterios en la cantidad de unidades por caja permite mover mercadería completa, optimizar tiempos y reducir errores.

En este escenario, la información se volvió un factor crítico. La falta de visibilidad sobre el estado de los pedidos genera incertidumbre y puede impactar en la experiencia del cliente. Hoy, no contar con herramientas de seguimiento on line o visualización del proceso logístico puede resultar costoso, especialmente cuando existen múltiples oferentes en el mercado. La trazabilidad, más que un diferencial, se consolida como un estándar esperado. Además, es aconsejable evitar errores en la gestión documental y aduanera. Inconsistencias en facturas, clasificaciones arancelarias o certificados generan costos extra, multas y retenciones innecesarias. En contextos de apertura como éstos, las reglas pueden cambiar rápido y quienes no se actualizan pagan el costo.

Contenedores Anticiparse a la logística deja de ser una ventaja y pasa a ser una necesidad. Archivo. Tecnología y procesos: una logística pensada para las Pymes La tecnología logística es verdaderamente eficiente cuando está ajustada a las necesidades reales de las Pymes. Y en el contexto actual, más que soluciones complejas, el foco tiene que estar en sistemas que aporten visibilidad y orden al proceso: “saber en todo momento dónde está la mercadería, en qué posición se encuentra, cómo se identifica y cómo se mueve dentro del depósito. Por eso, contar con un sistema tecnológico que integre ubicación, códigos de barras y control de stock permite reducir errores operativos, agilizar la preparación de pedidos y mejorar la trazabilidad. Sin embargo, la tecnología por sí sola no alcanza: debe estar acompañada por procesos bien definidos, desde el ingreso de la mercadería hasta la distribución final.