La industria textil se desplomó 24% en octubre y tocó su nivel más bajo en una década

La actividad de la industria textil volvió a mostrar números críticos en el mes de octubre, tras registrar una caída interanual del 24%, muy superior a la contracción del 2,9% observada en la industria en su conjunto, según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). La fuerte retracción de la producción, con un aumento de importaciones como contexto, se tradujo en un uso mínimo de capacidad instalada , pérdida de empleo y precios por debajo de la inflación. El nivel alcanzado fue el más bajo de todo el período 2016-2025, sólo comparable con los registros de mayo de 2020, en plena pandemia.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, el contraste también es marcado: mientras el sector textil retrocedió 3,4%, la industria total exhibió un crecimiento del 3,1%. La caída interanual de octubre estuvo explicada principalmente por el retroceso en “Tejidos y acabado de productos textiles” e “Hilados de algodón”, mientras que en la comparación mensual incidió la contracción en la “Preparación de fibras de uso textil”.

El deterioro productivo se reflejó en la utilización de la capacidad instalada , que en octubre se ubicó en apenas 32,5%. Esto implicó una baja de 4,6 puntos porcentuales respecto de septiembre y de 15,3 puntos en relación con el mismo mes del año anterior, consolidando al textil como el sector industrial con peor desempeño en este indicador.

En materia de inversiones, la compra de maquinaria importada alcanzó los US$ 164 millones en lo que va de 2025. Si bien el monto supera el total registrado en 2024, continúa muy por debajo de los niveles observados entre 2021 y 2023, lo que da cuenta de un proceso de inversión todavía limitado.

El impacto de la crisis también se trasladó al mercado laboral. En septiembre de 2025, los sectores textil, confección, cuero y calzado registraron unos 105.000 puestos formales, 2.000 menos que el mes anterior y 8.000 menos que un año atrás. Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada supera los 16.000 empleos .

Los datos del segundo trimestre refuerzan esta tendencia: los sectores textiles y de la confección generaron 97.189 puestos formales, lo que implicó una reducción de 2.508 empleos respecto del mismo período de 2024 y una menor participación dentro del empleo industrial total.

empleo textil

Aumento de importaciones y precios por debajo de la inflación

En noviembre, los precios del rubro “prendas de vestir, cuero y calzado” aumentaron apenas 0,5% mensual, dos puntos porcentuales por debajo del índice general. En términos interanuales, el IPC sectorial acumuló una suba de 15,8%, aproximadamente la mitad de la inflación general, que alcanzó el 31,4 %. Esta dinámica de precios rezagados se mantiene de manera sostenida desde agosto de 2023.

Por su parte, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del sector textil mostró en noviembre un incremento mensual del 1,6% y un alza interanual del 17,1%, también muy por debajo del promedio industrial.

Las importaciones textiles continuaron creciendo con fuerza. En noviembre se importaron 20.736 toneladas por US$ 52 millones, con subas interanuales del 19% en volumen y del 4% en valor. En el acumulado enero-noviembre, las compras externas totalizaron 252.563 toneladas y US$ 685 millones, lo que implica aumentos del 91% y del 50% interanual, respectivamente.

Dentro de este desempeño, se destacaron los fuertes incrementos en tejidos de punto, confecciones y prendas, con variaciones superiores al 100% en algunos casos, especialmente en el segmento de productos terminados.

Texcom_3

En contraste, las exportaciones mostraron un comportamiento más débil. En noviembre se exportaron 1.317 toneladas por US$ 3 millones, con un aumento interanual del 59% en volumen, pero una caída del 9% en valor. En el acumulado enero-noviembre, las ventas externas alcanzaron 8.477 toneladas y US$ 35 millones, con bajas del 3% en cantidad y del 13% en valor frente a 2024.

Salvo en el caso de confecciones —que mostraron una mejora en valor— y un leve incremento en prendas en términos de volumen, el resto de los rubros registró caídas tanto en cantidades como en montos exportados.

El conjunto de los indicadores confirma un escenario complejo para la industria textil, atravesado por una fuerte contracción productiva, pérdida de empleo, presión importadora y márgenes de precios acotados, en un contexto que sigue diferenciándose negativamente del desempeño general de la industria.