Radiografía de la industria: los datos más preocupantes

La actividad industrial volvió a mostrar en noviembre fuertes caídas sectoriales y profundizó un escenario de crisis para casi toda la industria , salvo las excepciones ligadas a la exportación de materias primas.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) reflejó que, en el mes de noviembre, el sector manufacturero lejos de consolidar una recuperación sigue en caída y suma números críticos en algunas industrias.

Según el organismo oficial, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró una baja interanual de 8,7%, con una baja del 0,6% en la comparación mensual desestacionalizada respecto de octubre.

De este modo, la industria suma su quinto mes consecutivo en baja, luego de descensos en julio (-0,8%), agosto (-4,3%), septiembre (-0,5%) y octubre (-2,8%).

Aún así, el acumulado de enero a noviembre de 2025 aún muestra un incremento de 2% frente a igual período de 2024, explicado principalmente por el mejor desempeño de los primeros meses del año. Sin embargo, la dinámica reciente refuerza la percepción de estancamiento y caída en el tramo final de 2025.

Caídas sector por sector

El relevamiento del Indec indicó que quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera registraron bajas interanuales en noviembre. Las caídas más pronunciadas se observaron en rubros intensivos en empleo y con fuerte peso en el entramado productivo.

El sector de productos textiles encabezó los retrocesos, con una contracción de 36,7% interanual. Según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) esta crisis se tradujo en un uso mínimo de capacidad instalada del 32,5% y 16.000 empleos menos en dos años.

ipi noviembre

Le siguieron vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con una baja de 23%. Según datos de ADEFA de diciembre la baja incluso se profundizó hasta un 30,3% respecto de noviembre y 30,4% respecto de diciembre de 2024.

En el caso de productos de metal la caída fue de 18,6%. Según los datos sobre industria metalúrgica, en octubre hubo una caída interanual del 4,6% con un nivel de utilización de capacidad instalada que se desplomó al 44,3%, el registro más bajo desde los peores meses de la pandemia en 2020, según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).

También mostraron descensos significativos maquinaria y equipo (-17,9%), prendas de vestir, cuero y calzado (-17,6%) y otros equipos, aparatos e instrumentos (-14%).

Otros rubros que operaron en terreno negativo fueron productos de caucho y plástico (-12,5%), muebles y colchones y otras industrias manufactureras (-9,4%), alimentos y bebidas (-7,8%) y productos de tabaco (-5,6%). En tanto, sustancias y productos químicos retrocedieron 3,4%, industrias metálicas básicas 3,1% y productos minerales no metálicos 2,4%. Las bajas más moderadas se observaron en madera, papel, edición e impresión (-0,3%) y en otro equipo de transporte (-0,5%).

La única división que mostró una suba interanual fue refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con un crecimiento de 6,3%, un desempeño que no logró compensar el retroceso general del sector.

Advertencias desde el sector empresario

Desde distintas cámaras industriales advierten que la situación actual resulta difícil de sostener en el largo plazo. Apuntan a la caída de la demanda, pérdida de competitividad, y con énfasis a la apertura de importaciones como los factores que presionan sobre la producción local.

Marcelo Fernández, presidente de CGERA, plantea estos números "no son parte de un error o un descuido sino que evidencian una política que quiere abaratar los precios para lo cual incentiva las importaciones". "Quienes tenemos la oportunidad de vacacionar vemos que en todos los centros comerciales las ofertas son casi del 100% de productos importados. Ya sea juguetes, ropa, marroquinería, regalería. Es evidente que el el comercio va a sufrir lo mismo en el corto plazo porque los consumidores van a dejar de comprar, obviamente, a causa de los despidos o cierres de empresas, que es lo que va a producir si continúa está caída".

Fernández llama la atención sobre el conflicto que se va a generar con los trabajadores porque la única variable de ajuste deberá ser el salario, por eso hace un llamado al Gobierno para que haya un acuerdo de precios y salarios -aunque el Gobierno no crea en él- para que podamos tener precios competitivos de industria nacional. "No se trata la gente consiga productos baratos, sino que también la gente consiga trabajo", señala.

"Necesitamos un dialogo urgente con el Gobierno Nacional para discutir alternativas y propuestas y frenar esta caída. Queremos poder producir a iguales condiciones y precios que los productos importados", sostienen las Cámaras Empresarias sectoriales asociadas a CGERA.