Una compañía cierra 2025 con fuerte crecimiento y apuesta a escalar la salud digital en 2026

En un contexto desafiante para la economía argentina, una compañía nacional líder en soluciones de salud digital, presenta su balance 2025 con sólidos indicadores de crecimiento y traza proyecciones optimistas para 2026, apalancadas en inversión, desarrollo tecnológico y expansión de su ecosistema digital.

Durante 2025, Grupo Cormos procesó más de 20 millones de turnos y consultas médicas, lo que representa un crecimiento interanual del 40% respecto de 2024. Este desempeño continúa asegurando su lugar como uno de los principales actores del mercado de salud digital en Argentina, con impacto directo en la eficiencia del sistema de salud, el acceso a la atención y la experiencia de pacientes y profesionales. En un año complejo, logramos crecer, invertir y seguir generando valor desde Argentina para el sistema de salud. Nuestro objetivo estuvo puesto en escalar soluciones reales, con impacto concreto en la eficiencia, el acceso y la calidad de la atención.

Durante 2025, la compañía procesó más de 20 millones de turnos y consultas médicas. Archivo. Crecimiento con impacto en el acceso y la atención en salud Durante 2025, más de 12 millones de personas accedieron a consultas médicas a través de soluciones digitales, reflejando un crecimiento del 30% en la adopción de este tipo de herramientas. Este avance da cuenta de un cambio estructural en la forma en que los pacientes se vinculan con el sistema de salud, en un contexto marcado por la fragmentación, las demoras y las barreras de acceso. En paralelo, más de 25.000 profesionales de la salud y 6.000 instituciones médicas de todo el país operaron con herramientas digitales que permitieron ordenar agendas, reducir ausentismo y mejorar la eficiencia operativa de consultorios y centros de atención. Solo en 2025, 6.000 médicos y 2.000 instituciones se incorporaron a este tipo de soluciones, ampliando la capacidad del sistema para brindar atención oportuna y sostenida. De cara a 2026, las proyecciones apuntan a profundizar este impacto positivo, con un crecimiento estimado de al menos 30%, enfocado en mejorar la continuidad del cuidado, optimizar la gestión de turnos y fortalecer la conexión entre pacientes y profesionales, contribuyendo a un sistema de salud más accesible, eficiente y sostenible para la Argentina.

Resultados económicos e inversión en el país. En términos financieros, Grupo Cormos cerró 2025 con una facturación de aproximadamente U$D 2 millones, lo que implica duplicar los ingresos respecto a 2024. De cara a 2026, el objetivo es alcanzar los U$D 3,5 millones, impulsado sobre el crecimiento orgánico, nuevas soluciones y potenciales adquisiciones. La compañía, con 10 años de presencia en el país y que lidera más del 50% de la oferta en el mercado local, mantuvo durante el año una fuerte apuesta por la inversión local, orientado al desarrollo tecnológico, empleo calificado y fortalecimiento de su infraestructura digital. Invertir en Argentina, desarrollar talento local y pensar soluciones para nuestra realidad no es solo una decisión estratégica, es un compromiso de largo plazo.

Digitalización, IA y eficiencia operativa Durante el año la compañía generó más de 4 millones de recetas electrónicas, órdenes y documentos clínicos digitales, un volumen récord que refleja el avance sostenido de la digitalización en la práctica médica diaria. Para 2026, la expectativa es duplicar ese volumen, acompañando la creciente demanda del sistema. Uno de los hitos del año fue la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial, entre ellas un BOT de atención que permitió reducir tiempos de respuesta, optimizar la organización de agendas y disminuir significativamente el ausentismo. En los centros donde se aplicaron estas herramientas, la tasa de ausencias se redujo de niveles cercanos al 30% a registros de un dígito, mejorando la productividad y la experiencia tanto de pacientes como de profesionales. La forma en que las personas gestionan su salud cambió para siempre y hoy esperan agilidad, transparencia y una experiencia digital integrada. La tecnología bien aplicada no reemplaza al médico: le devuelve tiempo, orden y le permite volver a poner a la persona en el centro. Ese es el verdadero impacto de la innovación y la IA en la salud.