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Cuenta DNI: los descuentos que podés aprovechar este sábado 21 de marzo

La Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene beneficios este sábado con descuentos en gastronomía, ferias y más rubros para aliviar el gasto diario.

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Cuenta DNI cuenta con descuentos clave para este sábado 21 de marzo. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI cuenta con descuentos clave para este sábado 21 de marzo. Foto: Banco Provincia

Los descuentos de Cuenta DNI continúan vigentes y se consolidan como una herramienta clave para sostener el consumo en un contexto de precios en alza. Con beneficios en distintos rubros, la billetera digital del Banco Provincia permite acceder a reintegros que alivian el gasto diario. Cuáles hay disponibles este sábado.

Para este fin de semana, las promociones se concentran principalmente en gastronomía y ferias, dos opciones que permiten maximizar el ahorro.

Cuenta DNI ofrece descuentos y opciones de financiación este fin de semana Foto: Banco Provincia.
La Cuenta DNI cuenta con descuentos especiales para aprovechar durante el fin de semana.

La Cuenta DNI cuenta con descuentos especiales para aprovechar durante el fin de semana.

Qué descuentos hay este sábado con Cuenta DNI

  • Gastronomía: 25% de descuento en restaurantes, bares y heladerías adheridas. Tope de $8.000 por semana.
  • YPF (Tiendas Full): 25% de ahorro en consumos de cafetería y productos. No incluye combustible. Tope de $8.000 semanal.

Descuentos que se mantienen todos los días

  • Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento en puestos adheridos. Tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de ahorro en comercios dentro de facultades, como buffets y fotocopiadoras. Tope de $6.000 semanal.

Los beneficios de cuenta DNI que no están disponibles hoy

Además de las promociones del fin de semana, Cuenta DNI mantiene descuentos en días específicos:

  • Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento de lunes a viernes, con tope semanal.
  • Supermercados: beneficios según la cadena y el día, con descuentos que van del 10% al 20%.

Cómo empezar a usar Cuenta DNI

La billetera digital del Banco Provincia es gratuita y se puede activar en pocos pasos desde el celular:

  • Descargar la aplicación.
  • Escanear el DNI (frente y dorso).
  • Validar identidad con reconocimiento facial.
  • Completar los datos personales y vincular una cuenta bancaria o esperar la apertura automática.

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