Cuenta DNI: los descuentos que podés aprovechar este sábado 21 de marzo
La Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene beneficios este sábado con descuentos en gastronomía, ferias y más rubros para aliviar el gasto diario.
Los descuentos de Cuenta DNI continúan vigentes y se consolidan como una herramienta clave para sostener el consumo en un contexto de precios en alza. Con beneficios en distintos rubros, la billetera digital del Banco Provincia permite acceder a reintegros que alivian el gasto diario. Cuáles hay disponibles este sábado.
Para este fin de semana, las promociones se concentran principalmente en gastronomía y ferias, dos opciones que permiten maximizar el ahorro.
Qué descuentos hay este sábado con Cuenta DNI
- Gastronomía: 25% de descuento en restaurantes, bares y heladerías adheridas. Tope de $8.000 por semana.
- YPF (Tiendas Full): 25% de ahorro en consumos de cafetería y productos. No incluye combustible. Tope de $8.000 semanal.
Descuentos que se mantienen todos los días
- Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento en puestos adheridos. Tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de ahorro en comercios dentro de facultades, como buffets y fotocopiadoras. Tope de $6.000 semanal.
Los beneficios de cuenta DNI que no están disponibles hoy
Además de las promociones del fin de semana, Cuenta DNI mantiene descuentos en días específicos:
- Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento de lunes a viernes, con tope semanal.
- Supermercados: beneficios según la cadena y el día, con descuentos que van del 10% al 20%.
Cómo empezar a usar Cuenta DNI
La billetera digital del Banco Provincia es gratuita y se puede activar en pocos pasos desde el celular:
- Descargar la aplicación.
- Escanear el DNI (frente y dorso).
- Validar identidad con reconocimiento facial.
- Completar los datos personales y vincular una cuenta bancaria o esperar la apertura automática.