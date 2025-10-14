Cuánto valen los autos BYD en Argentina comparado con otros países de la región

La automotriz china BYD se lanzó oficialmente en la Argentina con la presentación de tres modelos: BYD Dolphin MINI, Yuan PRO y Song PRO , en un evento realizado en el predio de Costa Salguero. Se trata de dos modelos eléctricos y uno híbrido que marcan el desembarco inicial de la marca, ya que se espera que durante 2026 se sumen otros modelos.

BYD (Build Your Dreams) tiene presencia en 6 continentes y en más de 102 países hasta abril de este año. “De parte de todo el equipo de BYD agradecemos profundamente el interés de quienes se acercaron a la marca durante la preventa. Queremos que cada cliente viva una experiencia simple, transparente y moderna, respaldada por una red oficial de servicio postventa y la solidez de una marca global”, afirmó Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de BYD Argentina.

Desde la compañía se remarcó que su línea de vehículos con foco en innovación tecnológica, sostenibilidad y diseño de vanguardia, basada en cinco pilares: cero emisiones, cero ruidos, autonomía competitiva, bajo costo de mantenimiento y tecnología inteligente al servicio del usuario .

Además del lanzamiento de sus modelos, la expectativa estaba centrada en los precios de los vehículos. Son los siguientes:

Por otro lado, BYD ofrece una garantía de 6 años para el vehículo y 8 años para la batería y el motor. Los servicios de mantenimiento tienen un precio de $130.000 para el DOLPHIN MINI y $150.000 para el YUAN PRO (cada 20.000 km), y de $290.000 para el SONG PRO (cada 12.000 km).

El dato interesante que surgen de los precios locales es que se ubican en línea con los de los países vecinos. Por tratarse de autos híbridos o eléctricos, ingresan al país con el beneficio de no pagar el arancel extrazona de 35%, dentro del régimen que impulsa el Gobierno.

En ese sentido, MDZ publicó una entrevista José Miranda, con el responsable de Marketing y Comunicación de la marca para América, Europa oriente Medio y África en la que explicó la estrategia de precios de la automotriz china en la región.

"Nuestros vehículos no son los más baratos del mercado. No somos una empresa que venda vehículos baratos. Eso no es BYD. Nosotros vendemos vehículos de gran calidad y de gran tecnología. Pero nuestra premisa es que la electromovilidad sea accesible y hacemos un esfuerzo para que nuestros productos sean accesibles. Eso no significa que nuestros autos sean los más baratos", dijo.

Comparativa de valores con países vecinos

El BYD Dolphin MINI, que en Argentina vale desde US$22.990, cuesta en Chile US$20.000 de precio de lista, en Brasil vale US$22.500 y en Uruguay US$23.990.

El Yuan PRO, con un valor de US$29.990 en la Argentina, cuesta en Chile US$29.400, en Brasil US$34.300 y en Uruguay US$27.990.

En tanto, el BYD Song PRO vale en la Argentina US$34.990, mientras que tiene un precio de lista en Chile de US$30.500, en Brasil de US$37.500 y en Uruguay de US$38.990.