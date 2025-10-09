La automotriz china BYD desembarcó en la Argentina y ya vendió 1.500 autos eléctricos en preventa

La automotriz china BYD (Build Your Dreams) desembarcó en la Argentina y presentó tres de sus modelos en el mercado local. La empresa tecnológica, fundada en 2023, especializada en autos eléctricos y que es líder mundial en electromovilidad , inició sus ventas en el mercado local y de esta forma completa su presencia en América latina.

Según confirmaron en la presentación oficial, ya se vendieron alrededor de 1500 unidades en la preventa.

La empresa cuenta con una fábrica Brasil que tiene en marcha una producción de 150.000 unidades desde donde en estos días llega la primera carga de autos para el mercado argentino.

La empresa, con presencia en los cinco continentes y en más de 102 países, presentó tres modelos para el mercado local. Se trata de dos modelos totalmente eléctricos: un SUV llamado BYD Yuan Pro , a un precio de US$ 29.990 para la versión GL y US$ 30.990 para la versión GS y el BYD Dolphin Mini , el más económico de la línea y una de las estrellas de la marca, a un precio de US$ 22.990 para la versión GL y US$ 23.990.

El híbrido BYD Song Pro , en tanto, tiene un precio de US$ 34.990 para la versión GL y US$ 36.990 para la versión GS.

Interior auto BYD 2

Todos los modelos ofrecen una gran autonomía, bajo costo de consumo y tecnología de punta.

“Con presencia ya en Brasil, México, Chile, Colombia, Uruguay y toda Latinoamérica, el inicio de operaciones en Argentina fortalecerá nuestra red regional y nos permitirá avanzar con mayor solidez en la misión de liderar la transición hacia la movilidad eléctrica en América Latina, ofreciendo vehículos de nueva energía accesibles, confiables y alineados con las necesidades locales”, señaló José Miranda Montecinos, Director de Marketing y Comunicaciones para BYD Américas, Europa, Medio Oriente y África.

La línea de vehículos tiene su foco puesto en innovación tecnológica, sostenibilidad y diseño de vanguardia, basada en cinco pilares: cero emisiones, cero ruido, autonomía competitiva, bajo costo de mantenimiento y tecnología inteligente al servicio del usuario.

Los modelos ofrecen una garantía de 6 años para el vehículo y 8 años para la batería y el motor. Los servicios de mantenimiento tienen un precio de $130.000 para el Dolphin Mini y $150.000 para el Yuan Pro (cada 20.000 km), y de $290.000 para el Song Pro (cada 12.000 km).

BYD Co tiene su sede en la localidad de Xian en China e inició su desarrollo como empresa con la producción de baterías para celulares. Hoy produce autos, camiones y buses eléctricos, además de bicicletas eléctricas, carretillas eléctricas y baterías de litio y sodio.