¿Cuánto gastan los mendocinos en cada visita al supermercado?
Sube la cantidad del gastos de los mendocinos en el super. Según el INDEC, el ticket promedio por compra creció un 11% en siete meses.
El gasto de los mendocinos en los supermercados muestra un alza sostenida en 2025. Cada vez que un consumidor pasó por la caja, su compra promedió los $31.580, según el último informe de la Encuesta de Supermercados del INDEC correspondiente a julio.
El valor del ticket promedio por operación de julio representa un incremento del 11% en comparación con los $28.446 que se registraban en enero del mismo año.
Te Podría Interesar
El consumo mensual total por habitante también sigue esta tendencia. En julio, el gasto promedio por persona en supermercados alcanzó los $48.440. Este dato marca un crecimiento significativo desde principios de año, cuando el desembolso per cápita era de $42.652.
El panorama general del sector en la provincia refleja este comportamiento. Las ventas totales en los supermercados mendocinos superaron los $101.093 millones en julio, un monto considerablemente mayor a los $89.015 millones facturados en enero.
Las cifras de los supermercados
A pesar del crecimiento en la facturación nominal, la variación interanual de las ventas muestra una marcada desaceleración. Mientras que en enero las ventas habían crecido un 57,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, en julio este indicador se redujo al 28,5%.
La infraestructura comercial que sostiene este volumen de operaciones se ha mantenido estable. En julio, la provincia contaba con 166 supermercados, una cifra casi idéntica a las 167 bocas de expendio registradas en enero. La superficie total de venta de estos establecimientos suma 254.042 metros cuadrados.
En conjunto, las ventas de la jurisdicción de Mendoza constituyeron el 4,9% del total nacional durante el último mes medido, una participación ligeramente superior al 4,8% que representaba a comienzos de año.