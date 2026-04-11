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Cuánto efectivo podés sacar de un cajero hoy: los nuevos límites banco por banco

Los bancos actualizaron los montos máximos de extracción diaria. Cuánto podés retirar según la entidad, el tipo de cuenta y el canal.

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Conocé cuánto efectivo podes retirar del cajero según tu banco.

Conocé cuánto efectivo podes retirar del cajero según tu banco.

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El cajero automático sigue siendo una opción clave para retirar efectivo en Argentina, incluso con el crecimiento de las billeteras virtuales. En 2026, los bancos mantienen distintos límites de extracción diaria que dependen de cada entidad, el tipo de cuenta y el perfil del cliente.

Los bancos elevaron el limite para la extracción de efectivo en los cajeros automáticos
Los bancos elevaron el limite para la extracción de efectivo en los cajeros automáticos

Los bancos elevaron el limite para la extracción de efectivo en los cajeros automáticos

Límites para sacar efectivo de un cajero: de qué dependen

El monto que se puede retirar por día no es igual para todos. Cada banco fija sus propios topes y estos pueden variar según:

  • Tipo de cuenta
  • Perfil crediticio del cliente
  • Canal utilizado (cajero, autoservicio o app)
  • Si se trata de cajeros propios o de otra red

Además, muchos bancos permiten modificar estos límites desde home banking o aplicaciones móviles.

Cuánto se puede sacar en cada banco

Los topes vigentes en las principales entidades son:

Banco Nación:

  • Hasta $1.000.000 diarios en cajeros propios.

Banco Provincia:

  • Cuenta DNI: hasta $400.000 diarios
  • Con débito: $170.000 por operación, con tope de hasta $800.000 diarios

Banco Ciudad:

  • $800.000 por día (hasta $1.200.000 con gestión online)
  • En otras redes: límite de $60.000

Banco Galicia:

  • Hasta $4.400.000 diarios combinando canales
  • $4.000.000 en autoservicio y $400.000 en cajeros
  • Sin tarjeta: hasta $1.000.000 con QR
  • En otras redes: $60.000

ICBC:

  • Entre $600.000 y $800.000 en cajeros propios
  • Otras redes: $60.000
  • En comercios: hasta $170.000

Banco Macro:

  • Hasta $1.000.000 diarios
  • Sin tarjeta: hasta $300.000
  • Otras redes: $60.000
  • En comercios: hasta $170.000

BBVA:

  • Hasta $2.000.000 diarios
  • $800.000 en cajeros
  • Hasta $1.200.000 sin tarjeta con validación biométrica

Banco Santander:

  • $900.000 en cuentas estándar
  • Hasta $1.700.000 (Platinum/Black)
  • Hasta $3.600.000 (PyME)
  • Sin tarjeta: $300.000

Cajeros automáticos: disponibilidad y ventajas

Las terminales funcionan las 24 horas, incluso durante feriados o paros bancarios, lo que las convierte en una herramienta clave para acceder a efectivo sin necesidad de ir a una sucursal.

Además de evitar filas, ofrecen opciones cada vez más amplias, como extracciones sin tarjeta o retiros en comercios adheridos.

Por qué existen estos límites

Los topes diarios buscan equilibrar dos factores: facilitar el acceso al dinero y reforzar la seguridad de las operaciones. También permiten garantizar la disponibilidad de efectivo en los cajeros.

En todos los casos, los montos pueden ajustarse según la configuración de cada usuario y las condiciones que establezca el banco.

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