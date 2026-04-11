Cuánto efectivo podés sacar de un cajero hoy: los nuevos límites banco por banco

El cajero automático sigue siendo una opción clave para retirar efectivo en Argentina, incluso con el crecimiento de las billeteras virtuales. En 2026, los bancos mantienen distintos límites de extracción diaria que dependen de cada entidad, el tipo de cuenta y el perfil del cliente.

El monto que se puede retirar por día no es igual para todos. Cada banco fija sus propios topes y estos pueden variar según:

Los bancos elevaron el limite para la extracción de efectivo en los cajeros automáticos

Los bancos elevaron el limite para la extracción de efectivo en los cajeros automáticos

Además, muchos bancos permiten modificar estos límites desde home banking o aplicaciones móviles.

Los topes vigentes en las principales entidades son:

Hasta $1.000.000 diarios en cajeros propios.

Banco Provincia:

Cuenta DNI: hasta $400.000 diarios

Con débito: $170.000 por operación, con tope de hasta $800.000 diarios

Banco Ciudad:

$800.000 por día (hasta $1.200.000 con gestión online)

En otras redes: límite de $60.000

Banco Galicia:

Hasta $4.400.000 diarios combinando canales

$4.000.000 en autoservicio y $400.000 en cajeros

Sin tarjeta: hasta $1.000.000 con QR

En otras redes: $60.000

ICBC:

Entre $600.000 y $800.000 en cajeros propios

Otras redes: $60.000

En comercios: hasta $170.000

Banco Macro:

Hasta $1.000.000 diarios

Sin tarjeta: hasta $300.000

Otras redes: $60.000

En comercios: hasta $170.000

BBVA:

Hasta $2.000.000 diarios

$800.000 en cajeros

Hasta $1.200.000 sin tarjeta con validación biométrica

Banco Santander:

$900.000 en cuentas estándar

Hasta $1.700.000 (Platinum/Black)

Hasta $3.600.000 (PyME)

Sin tarjeta: $300.000

Cajeros automáticos: disponibilidad y ventajas

Las terminales funcionan las 24 horas, incluso durante feriados o paros bancarios, lo que las convierte en una herramienta clave para acceder a efectivo sin necesidad de ir a una sucursal.

Además de evitar filas, ofrecen opciones cada vez más amplias, como extracciones sin tarjeta o retiros en comercios adheridos.

Por qué existen estos límites

Los topes diarios buscan equilibrar dos factores: facilitar el acceso al dinero y reforzar la seguridad de las operaciones. También permiten garantizar la disponibilidad de efectivo en los cajeros.

En todos los casos, los montos pueden ajustarse según la configuración de cada usuario y las condiciones que establezca el banco.