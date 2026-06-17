Cuánto dinero en efectivo se puede retirar de los cajeros automáticos en junio

Aunque las transferencias digitales y las billeteras virtuales ganan terreno en la vida cotidiana, el uso de dinero en efectivo sigue siendo una necesidad para millones de argentinos. En este contexto, una de las consultas más frecuentes entre los usuarios bancarios es cuál es el monto máximo que puede retirarse por día en los cajeros automáticos .

Durante junio de 2026, los límites de extracción continúan variando según la entidad financiera, el tipo de cuenta y el perfil de cada cliente. Además, muchos bancos permiten ampliar esos topes mediante canales digitales o a través de sus aplicaciones móviles.

Las entidades financieras establecen montos máximos diarios para las extracciones con tarjeta de débito. En algunos casos, los clientes pueden solicitar aumentos temporales o permanentes a través del home banking o la app oficial del banco.

Además de los retiros tradicionales con tarjeta de débito, varias entidades incorporaron sistemas que permiten extraer efectivo utilizando códigos QR o claves generadas desde la aplicación móvil.

Esta modalidad facilita el acceso al dinero sin necesidad de portar la tarjeta física y, en algunos casos, habilita montos de extracción diferentes a los permitidos en los cajeros convencionales.

Cómo conocer el límite personal de extracción

Los especialistas recomiendan consultar directamente en el home banking, la aplicación oficial del banco o comunicarse con la entidad para verificar el límite asignado a cada cuenta. Los montos pueden variar según la antigüedad del cliente, el tipo de producto contratado y las políticas de seguridad de cada banco.