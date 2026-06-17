Cuánto dinero en efectivo se puede retirar de los cajeros automáticos en junio
Los cajeros automáticos siguen siendo una alternativa para retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos para muchos usuarios.
Aunque las transferencias digitales y las billeteras virtuales ganan terreno en la vida cotidiana, el uso de dinero en efectivo sigue siendo una necesidad para millones de argentinos. En este contexto, una de las consultas más frecuentes entre los usuarios bancarios es cuál es el monto máximo que puede retirarse por día en los cajeros automáticos.
Durante junio de 2026, los límites de extracción continúan variando según la entidad financiera, el tipo de cuenta y el perfil de cada cliente. Además, muchos bancos permiten ampliar esos topes mediante canales digitales o a través de sus aplicaciones móviles.
Los límites de cada banco en los cajeros automáticos
Las entidades financieras establecen montos máximos diarios para las extracciones con tarjeta de débito. En algunos casos, los clientes pueden solicitar aumentos temporales o permanentes a través del home banking o la app oficial del banco.
Entre los principales ejemplos se destacan:
- Banco Galicia permite retirar hasta $400.000 diarios en cajeros automáticos con tarjeta de débito. Además, ofrece extracciones de hasta $250.000 mediante códigos generados desde la aplicación o el home banking. En sus terminales de autoservicio, el límite puede alcanzar los $4 millones diarios utilizando códigos QR.
- Banco Nación mantiene un límite general de $500.000 diarios para operaciones en cajeros automáticos, aunque algunos usuarios pueden ampliarlo hasta $1 millón a través de los canales digitales de la entidad.
- Banco Ciudad establece un tope base de $800.000 diarios, con posibilidad de incrementarlo mediante gestiones realizadas por home banking.
- Banco Credicoop fija inicialmente un límite de $400.000 diarios, pero permite solicitar ampliaciones temporales que pueden llegar hasta $1 millón durante un período determinado.
Además de los retiros tradicionales con tarjeta de débito, varias entidades incorporaron sistemas que permiten extraer efectivo utilizando códigos QR o claves generadas desde la aplicación móvil.
Esta modalidad facilita el acceso al dinero sin necesidad de portar la tarjeta física y, en algunos casos, habilita montos de extracción diferentes a los permitidos en los cajeros convencionales.
Cómo conocer el límite personal de extracción
Los especialistas recomiendan consultar directamente en el home banking, la aplicación oficial del banco o comunicarse con la entidad para verificar el límite asignado a cada cuenta. Los montos pueden variar según la antigüedad del cliente, el tipo de producto contratado y las políticas de seguridad de cada banco.