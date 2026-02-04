Cuáles fueron los datos negativos de enero que ponen en alerta a la industria automotriz

La industria automotriz argentina abrió 2026 con una desaceleración de sus principales indicadores. Según datos difundidos por ADEFA, en enero se fabricaron 20.998 vehículos, cifra que representa una caída del 20,7% respecto de diciembre y del 30,1% frente al mismo mes de 2025.

La baja respondió, en parte, a tres días menos de actividad y a paradas programadas en las terminales por adecuaciones vinculadas al lanzamiento de nuevos modelos. El promedio diario de producción se ubicó en 1.750 unidades.

Al analizar las cifras, el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que los resultados estaban dentro de lo previsto para un mes con menor cantidad de días trabajados y con plantas en proceso de adaptación. “Para tener mayor precisión sobre el desempeño anual de las principales variables, habrá que aguardar el desarrollo del primer trimestre”, señaló. El directivo también destacó la necesidad de mantener el trabajo conjunto con la cadena de valor y con el sector público, en un contexto internacional desafiante.

Las exportaciones también retrocedieron. Durante enero se enviaron al exterior 9.759 vehículos, un 51% menos que en diciembre y un 12,3% por debajo de los niveles registrados un año atrás. Así, el 46,5% de lo producido en el mes tuvo como destino mercados externos.

En cuanto a las ventas mayoristas, las terminales colocaron 34.333 unidades en la red de concesionarios, lo que implicó una merma del 33,1% frente al mes previo. En la comparación interanual, sin embargo, se registró un leve incremento del 0,7%.

En paralelo, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) había informado el viernes que los patentamientos de enero ascendieron a 66.080 unidades.

El dato indica una baja interanual del 4,9%, aunque muestra un incremento del 174,4% respecto de diciembre, mes que suele tener menor actividad comercial.

Desde la entidad señalaron que, aun con un día hábil menos, el nivel de operaciones se mantuvo en línea con el de enero del año pasado. También se proyecta para 2026 una evolución de menor a mayor, con un posible crecimiento anual superior al 5%, dependiendo de factores como el financiamiento, la estabilidad macroeconómica y eventuales medidas fiscales.

Tanto desde ADEFA como desde ACARA se remarcó la importancia de continuar el trabajo conjunto entre la cadena de valor y el Estado para sostener la competitividad y acompañar la dinámica del mercado durante el año.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, analizó el comportamiento del mes: "con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años. Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades. Será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva".