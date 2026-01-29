Autos eléctricos: el Gobierno flexibilizó el régimen de importación

A partir de ahora, el cupo no utilizado para las importaciones de autos eléctricos se trasladará al año siguiente.

En línea con la política de apertura comercial que lleva adelante el Gobierno, el mercado automotriz continúa con la liberalización de su mercado. En ese sentido, el oficialismo flexibilizó aún más la importación de autos eléctricos.

De acuerdo con Resolución 22/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se permitirá que el cupo no utilizado se traslade al año siguiente. Además, se otorga la posibilidad de solicitar prórrogas para concretar el ingreso de los vehículos al país.

Los cambios establecen que la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial se encargará de las convocatorias y de la reasignación de los cupos no usados.

Cabe recordar que la importación de vehículos con motorización alternativa que cuentan con beneficios arancelarios. El régimen mantiene la alícuota del 0 % para el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) en vehículos cuyo valor FOB no supere los US$16.000.

De esta manera, el beneficio alcanza a autos eléctricos, híbridos y de celdas de combustible por un período de cinco años, con un límite máximo anual de 50.000 unidades para el conjunto del mercado.