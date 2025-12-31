Cuál fue la última medida que tomó ARCA en 2025, a horas del nuevo año

ARCA extendió el plazo de adhesión al plan de facilidades de pago para regularizar deudas impositivas. Los detalles.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo de adhesión al plan de facilidades de pago que permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social. La prórroga establecida por el organismo mediante la Resolución General 5808/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial busca fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras.

La nueva fecha límite permitirá a los contribuyentes y responsables regularizar sus deudas hasta el 31 de marzo de 2026, cambiando el plazo original del régimen de facilidades de pago, que había sido establecido inicialmente por la Resolución General N° 5.711 y modificado por la N° 5.777.

La novedad en ARCA El plan está diseñado para la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social que hayan vencido hasta el 31 de agosto de 2025, incluyendo sus respectivos intereses y multas.

ARCA y otra medida previa al 2026. El esquema tenía como fecha límite de adhesión el 30 de diciembre de 2025 pero con la extensión hasta el 31 de marzo de 2026, el organismo otorga un trimestre adicional para que los sujetos alcanzados puedan formalizar sus planes de regularización.