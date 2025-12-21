Crece la cantidad de argentinos que destinan el aguinaldo al pago de deudas

La cantidad de argentinos que destinarán este año el aguinaldo al pago de deudas creció notoriamente respecto a la proporción que lo hacían en 2024, según expuso un relevamiento.

El análisis de la consultora Focus Market , al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reflejó que el 29% de los consultados utilizarán el aguinaldo de diciembre para el pago de deudas, lo que implica 16 puntos porcentuales más que en 2024, cuando optaron por ese fin un 13% de los encuestados.

Al respecto, explicaron que este “es el cambio más drástico, lo que sugiere un mayor endeudamiento familiar o presiones por costos crecientes en servicios, alimentos y obligaciones cotidianas”.

De esta manera, la utilización del sueldo complementario para cancelar obligaciones pendientes pasa a ocupar el primer lugar entre los diferentes destinos que priorizan los argentinos, cuando el año pasado aparecía en cuarto orden.

El cambio de preferencia se alinea con tendencias observadas en encuestas de mediados de 2025, donde el 31% de los argentinos destinó el aguinaldo de junio a gastos básicos, priorizando la cobertura de necesidades sobre el disfrute.

Además, sostuvieron que “en un contexto de salarios estabilizados pero insuficientes, el aguinaldo actúa como “salvavidas” para fin de mes, especialmente para la clase media, donde el 53% recurrió a ahorros o deudas en 2025”.

Ante este escenario, el director de la consultora, Damián Di Pace indicó que “el aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva comparado con 2024, con un énfasis en reducir deudas y cubrir gastos esenciales, reflejando desafíos persistentes en el poder adquisitivo pese a mejoras macroeconómicas”.

Sobre dicho comportamiento, advirtió que “esta tendencia podría indicar una recuperación incompleta para los hogares medios y bajos, priorizando la estabilidad sobre el crecimiento patrimonial”.

Como contraparte de la mayor utilización del aguinaldo al pago de deudas, el reporte reflejó que se produjo una disminución en vacaciones e inversiones, con una merma de 11 puntos porcentuales combinadas ambas opciones.

En este sentido, puntualizó que la caída en vacaciones (de 26% a 19%) indica “una menor disposición al gasto en ocio, posiblemente por un receso laboral limitado en diciembre o incertidumbre económica”.

La inversión en acciones baja del 23% al 19%, “lo que podría reflejar volatilidad en el mercado bursátil o preferencia por opciones más seguras”.

En la misma línea, también se redujo la compra de dólares y opciones de ahorro tradicionales.

El estudio precisó que la compra de dólares cae del 16% al 12%, “sugiriendo un dólar más estable y menos urgencia por refugiarse en moneda extranjera, a diferencia de años de alta volatilidad”.

Las billeteras digitales se mantienen estables en 7%, mientras que plazo fijo y stockeo en supermercados pierden terreno (de 3% a 2% y 2% a 1%, respectivamente), aludiendo que se debe “posiblemente por tasas de interés proyectadas bajas para 2026 (alrededor del 20,9% TNA en diciembre de 2026, según el REM del BCRA) y una inflación más controlada que reduce la necesidad de acopiar bienes”.

En el país hay 10.051.200 personas con empleo asalariado registrado que son sujetos de recibir aguinaldo, de las cuáles 6.204.300 corresponden al sector privado y 3.406.000 al sector público, mientras que las 440.900 restantes son de casas particulares, según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).