Crece el déficit comercial con Brasil impulsado por importaciones de autos

Argentina profundizó su déficit comercial con Brasil en el mes de mayo con un saldo negativo de US$ 535 millones, sumando de esta forma un saldo negativo de US$ 2.451 millones en los primeros cinco meses del año. Este resultado contrasta fuertemente con el superávit de 142 millones de dólares que se había registrado en el mismo período de 2024.

No obstante, el intercambio comercial entre Argentina y Brasil experimentó un crecimiento notable alcanzando un valor de US$ 2.860 millones, según el último informe de comercio bilateral de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Este monto representa un aumento del 34,1% respecto a mayo de 2024, cuando el comercio bilateral había sido de US$ 2.132 millones. Comparado con abril de 2025, el intercambio creció un 11,4%, reflejando una dinámica creciente en las relaciones comerciales entre ambos países.