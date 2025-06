Crece el uso de inteligencia artificial en recursos humanos: los algoritmos también tienen prejuicios

El sesgo de género no es el único

Estudios recientes detectaron que algunos sistemas de IA tienen más probabilidades de rechazar a postulantes mayores o a personas con nombres que sugieren determinado origen étnico. La IA no es neutral. Repite los patrones culturales de quienes la crean y los datos con los que la alimentan. En América Latina, aunque todavía son pocos los estudios públicos, ya se observan casos en startups tecnológicas, bancos y empresas de servicios que implementaron filtros automáticos para currículums o entrevistas por video analizadas con reconocimiento facial y análisis de voz.

Frente a este escenario, el avance de la IA en recursos humanos, plantea la necesidad urgente de regulación. En la Unión Europea ya se discute una legislación específica que obliga a las empresas a auditar sus algoritmos y garantizar transparencia en los criterios de selección. En Argentina, en cambio, el debate aún es incipiente.

Mientras tanto, especialistas recomiendan no delegar por completo las decisiones a los sistemas automáticos y combinar las herramientas tecnológicas con una mirada crítica y humana. Si bien la inteligencia artificial aporta eficiencia, velocidad y mejora en los procesos, hay aspectos clave en la gestión del talento que siguen siendo irremplazables y profundamente humanos. La comprensión emocional, el abordaje de situaciones complejas y el tratamiento sensible de los vínculos en los equipos siguen requiriendo de empatía, criterio y experiencia. Por suerte, la IA aún no puede replicar esas habilidades. En este equilibrio, el valor humano no sólo complementa, sino que jerarquiza los automatismos tecnológicos. Esa es la verdadera diferenciación en la gestión moderna del talento.

* Jimena Ferreño, Directora General de TR Consultores.