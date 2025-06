Pymes en marcha: hacia la destrucción del trabajo argentino

Y no es una metáfora. Es literal. Fábricas que bajan sus cortinas, empleados suspendidos, proveedores impagos, herramientas en desuso. El modelo de “libertad” que propone Javier Milei está asfixiando al corazón productivo del país.

“No pude pagar la luz. Me quedé sin clientes. No quise endeudarme más. No aguantamos”, contó en una reunión con colegas del sector. Hoy, esas 17 familias quedaron sin sustento. Y un pedazo de la Argentina que produce, desapareció en silencio.

desempleo.png Más de 16.000 pymes cerraron sus puertas en los últimos dos años, con el correlato de caída de la actividad y pérdida de puestos de trabajo. Archivo MDZ.

Emergencia Pyme

Frente a esta crisis inédita, impulsamos el proyecto de Emergencia Pyme, que busca frenar la destrucción del sector productivo con medidas urgentes y concretas. Entre ellas:

Financiamiento accesible

Créditos a tasas subsidiadas.

Reprogramación de deudas fiscales y bancarias.

Apoyo del BNA y el BICE con líneas especiales.

Alivio tarifario.

Segmentación de tarifas según tamaño y rubro Pyme .

. Suspensión de cortes por falta de pago.

Subas escalonadas según facturación.

Protección al mercado interno

Prioridad a proveedores nacionales en compras públicas.

Freno a importaciones desleales.

Exenciones impositivas temporales.

No hay país sin Pyme

Las Pymes no son un sector más. Son el motor del empleo, la innovación, la producción local. Son los que están cuando nadie más está. Son las que mantienen viva la economía real, la que no cotiza en Wall Street, pero sí llena la olla en los barrios.

Hoy más que nunca, pedimos que se escuche este reclamo. Que se frene el pymecidio. Que se declare la emergencia Pyme. Lo que está en juego no es solo el presente, es el futuro del país.

* Diego Achilli. Industrial Pyme.