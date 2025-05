Crece el déficit comercial con Brasil por las importaciones de vehículos

En abril y por noveno mes consecutivo, la Argentina tuvo déficit en su balanza comercial bilateral con Brasil. El rojo fue de US$ 625 millones, el más alto desde agosto de 2023. La comparación con el mismo mes de 2024 muestra el deterioro en la balanza comercial bilateral para la Argentina ya que se venía con un superávit de US$ 116 millones.

En cuanto al flujo comercial bilateral total que suma importaciones y exportaciones, los datos marcan que creció un 11% anual y llegó a US$ 2.568 millones, lo que implica que la totalidad del déficit hay que anotarlo en la columna de mayores importaciones.

Con el resultado de abril, el saldo comercial acumulado en el primer cuatrimestre de 2025 fue un déficit de US$ 1.892 millones, una caída de US$ 1.927 millones respecto al acumulado en el primer cuatrimestre del año pasado (US$ 35 millones).

El salto de las importaciones, que totalizaron US$ 1.597 millones en el cuarto mes del año, fue de 45,2% interanual (US$ 497 millones), mientras que las exportaciones se contrajeron en US$ 243 millones (-20% versus abril de 2024).

Para explicar el salto importador, fue clave el sector automotriz: todos los rubros de este segmento aumentaron, y en su agregado los de mayor participación explican un 76% del incremento importador (es decir, US$ 380 millones de los US$ 497 millones que aumentaron).

En particular, las compras desde Brasil de vehículos automotores de pasajeros aumentaron un 164% anual y totalizaron US$ 385,5 millones, mientras que los vehículos para transporte de mercancías vieron una expansión de 343% (y alcanzaron US$ 108,3 millones), así como un incremento de 370,1% anual en las compras de vehículos de carretera (US$ 72 millones).

En menor medida se expandieron los motores de pisón y sus partes (33,6% anual) y las importaciones de partes y accesorios de vehículos automotores que crecieron un 4,9%.

Por otra parte, se vio un fuerte aumento en las compras de soja (290,9% anual, a US$ 30,1 millones), y de energía eléctrica (US$ 34,1 millones, suba de 169,8%), pero caídas fuertes en aceites combustibles de petróleo (no brutos), de 84,8% (a US$ 5,5 millones), y en las importaciones de mineral de hiero (-74,9%), y de tubos y perfiles huecos y accesorios, que bajaron un 75,5% anual.

Las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron los USD 972 millones en abril mostrando una contracción de 20,0% anual y marcando su segunda caída luego de casi un año de subas. Esta es su peor caída desde febrero de 2024. En el acumulado del primer cuatrimestre, las exportaciones cayeron solo un 0,7% anual.

Según la consultora ABECEB para lo que resta de 2025 se espera una ampliación del déficit bilateral de Argentina con Brasil "desde un acotado saldo negativo de US$ 308 M en 2024 a un déficit cercano a los US$ 6.000 M para todo el año, en un contexto de exportaciones relativamente estables con precios de commodities con presiones bajistas e importaciones creciendo en torno a 35/40% anual.