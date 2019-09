Cornejo: "Privilegiaremos que los dólares de Portezuelo queden en Mendoza"

El Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, presentaron el llamado a licitación para Portezuelo del Viento.

El gobernador firmó esta mañana el decreto que aprobaba los pliegos para realizar el llamado a licitación pública por Portezuelo del Viento que presentó en Malargüe, y compartió una imagen del momento en Twitter.

En la presentación, Cornejo destacó que se trataba de la "obra del siglo", y adelantó que el pliego está preparado para que los dólares que genere esta obra queden "en Mendoza".

"Nuestro pueblo necesita ampliar su capacidad económica. Sólo venceremos los flagelos de la pobreza y de la falta de progreso creciendo nuestra economía, incrementando nuestra riqueza, con un estado eficaz e inteligente", señaló Cornejo. Luego, puntualizó: "La única forma de hacer crecer la economía es con infraestructura. Con caminos, optimizando el agua, haciendo crecer el agro, desarrollando la potencialidad en todos nuestros sectores económicos, en particular en el petróleo, en la minería legal, en todo nuestro universo económico".

Sobre la importancia de la obra que se licita, remarcó que "sin energía no hay trabajo, no hay empresas. Y sin empresas no hay trabajadores, empleos genuinos. Eso es lo que estamos haciendo en Mendoza". "Hemos intervenido en la economía a pesar de la recesión enorme de ocho años que lleva el país, con las pocas herramientas económicas de la provincia", consideró.

También recordó la historia del proyecto, y destacó la labor de un exgobernador que se encontraba presente, Julio Cobos: "Queremos volver a ser la provincia que les da energía a nuestros habitantes y la podamos exportar a otras provincias como en los 60s y 70s. El proyecto de Portezuelo del Viento se forjó hace 70 años, y vino nuestro equipo a ponerlo en marcha hace alrededor de 12 o 13 años, cuando con el gobernador Cobos lo pusimos en la agenda nacional

Luego destacó la seguridad con la que se encarará la obra, en tres puntos: seguridad jurídica, "porque tenemos aprobados los trabajos ambientales previos a la adjudicación"; seguridad financiera, "porque hemos recibido 1.028 millones de dólares que están en la cuenta de Mendoza en un bono"; y seguridad de que es un proyecto terminado, ya que "las empresas que se presenten vienen a hacer un proyecto concreto con muy pocos ajustes por delante".

Cornejo marcó las diferencias con otro de los embalses emblemáticos de la provincia, Potrerillos: "Las regalías, a diferencia de Potrerillos, las cobrará el Gobierno de la Provincia, y las coparticipará con el Municipio de Malargüe". En este punto le dio un tono electoralista a su discurso, ya que contó que "tenemos la esperanza que el Municipio quede en buenas manos, bien administrado, porque va a tener un capital enorme. Esperamos que un profesional como Juan Manuel Ojeda sea el que el pueblo de Malargüe elija para administrar tremenda riqueza". Ojeda tiene por delante una elección complicada, ya que en las paso el Frente Cambia Mendoza sacó, en total, 31,99% de los votos en ese departamento, mientras que el frente Elegí obtuvo el 61,24%.

Cornejo adelantó otro de los beneficios que la megaobra le traerá a Malargüe, cuando anunció una capacitación para que jóvenes puedan ser parte de la fuerza de trabajo que construirá Portezuelo. "Para Malargüe en particular estamos focalizando en una capacitación específica para todos nuestros jóvenes, porque probablemente la educación no ha dado todos los resultados con un deterioro de años que no podemos mejorar de un momento a otro", indicó. "La capacitación -que después aclaró que era para 'jóvenes y no tan jóvenes'- es para que el proyecto de Portezuelo no se vaya a otras zonas".

En varios puntos de la presentación hizo hincapié en que se buscará los dólares que atraería la obra se queden en la provincia. "Esta licitación, que viene a coronar la política en energía, está preparada para la competencia con grandes empresas internacionales, pero privilegiando que los dólares queden en Mendoza, para empresas locales", destacó. "Para la que es nuestra obsesión, que es el empleo y el empleo privado, y el empleo de calidad para mejores ingresos. Esa tarea también la queremos volcar en la actividad petrolera y fundamentalmente en Portezuelo del Viento", agregó.

