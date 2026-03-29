Complicaciones para la marca Messi: cómo funciona el negocio ilegal que denunció Lionel

El capitán de la Selección argentina inició acciones legales en Nueva York contra una red de vendedores online, principalmente de origen chino.

Lionel Messi no solo libra batallas dentro del campo de juego; ahora ha trasladado su ofensiva al terreno de la propiedad intelectual. A través de su empresa LMGM, el astro rosarino presentó una demanda federal en los Estados Unidos contra una red de vendedores que comercializan productos falsificados utilizando su nombre, imagen y logotipos registrados sin autorización previa.

La causa, que quedó radicada en un tribunal de Nueva York bajo la supervisión del juez Edgar Ramos, apunta directamente a individuos y empresas —en su mayoría radicados en China— que operan dentro de gigantes del e-commerce como Temu, Shein y Walmart.

Un negocio ilegal que golpea el prestigio global La demanda detalla que estos vendedores se aprovechan del estatus de ícono mundial de Messi para lucrar con la venta de ropa, calzado y accesorios. Al utilizar ilegalmente la marca, la cual está debidamente registrada en EE. UU. desde 2016, estos actores no solo generan pérdidas directas, sino que provocan un daño reputacional al ofrecer productos de baja calidad bajo el sello del futbolista.

Messi Messi Desde el entorno de Messi fueron categóricos: la demanda no es contra las plataformas digitales, sino contra los usuarios y empresas específicas que utilizan estos "marketplaces" como fachada para su actividad ilícita. Debido a la complejidad de rastrear a estos vendedores en el entorno digital, los nombres de los demandados permanecen bajo secreto de sumario hasta que la Justicia logre notificarlos formalmente.

El ecosistema económico detrás del "10" La protección de la imagen de Messi no es un tema menor, considerando las cifras astronómicas que rodean su figura. Actualmente, el ecosistema empresarial del jugador es uno de los más robustos del deporte mundial: