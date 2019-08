¿Cómo impactan en el bolsillo las medidas anunciadas por el gobierno?

“Las medidas son de un impacto limitado, porque nos encontramos en un momento en donde hay movimiento de los precios y estos se pueden superponer con este beneficio. La gente puede no llegar a percibir el beneficio de la medida tomada, porque el precio que había tomado de un producto la semana pasada ya aumentó, por lo cual aunque haya corrección del IVA, la diferencia es muy chiquitita”, comenzó diciendo Otálora ante la consulta concreta de si van a bajar o no los precios.

“La gente piensa que los precios van a caer un 21%, y eso no es así”, aseguró. “No es que vas a bajar el valor de góndola de los productos. El IVA no se le ha quitado a toda la cadena de valor, sino solamente en el precio final de venta de ciertos productos. Yo podría calcular una baja de precios de entre el 4 y el 5%, siempre dependiendo de cómo queda la situación entre los precios viejos y los precios nuevos”, estimó.

“Esto más que una medida es un mensaje, y por ende está sujeto a miradas distintas: para algunos es tardío, para otros suma, para otros no tanto. No deja de ser una medida, y perjudicar, no va a perjudicar. Pero las medidas, para que tengan un impacto real, deben ser tomadas en determinados momentos. Si estamos en un tiempo de incertidumbre donde se están tocando los precios, esa medida pasa desapercibida”.

Al consultarle sobre las declaraciones del empresario Alberto Costantini, que dijo que lo mejor sería que Fernández gane en primera vuelta, Otárola opinó que lo que cree que el hombre quiso decir “no fue un deseo, sino pensando que si Alberto Fernández va a ser el presidente, sería mejor que se defina rápido, sino va a ser tremendo. Que esta pesadilla desde el punto de vista económico termine ya. Es como una agonía que vamos a tener hasta octubre, y si llegamos a un balotaje esto va a ser larguísimo”.

“Lo que sucedió no es una locura, sino una reacción natural. Cuando vos tenés un cambio abrupto de las expectativas y hay pánico, cada uno responde de manera distinta. No es muy distinto lo que sucedió esta semana a lo que sucedió en 2018 cuando fue el salto abrupto del dólar. Cuando fue de 20 a 28, a 35, a 40 y a 45... todo se vivió de la misma manera”, describió el estudioso de la economía.

Escuchá la nota completa a continuación