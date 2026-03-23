Cierre de empresas: Bahco dejará de producir en Argentina y se dedicará a la importación

La histórica planta industrial de Bahco en la localidad santafesina de Santo Tomé dejará de producir herramientas . La decisión, comunicada por su controladora SNA Europe Argentina , suma un nuevo hito en la actividad industrial de la región, sacudida por una ola de cierre de empresas .

La empresa redefinirá su perfil en el país y pasará a enfocarse en la comercialización de productos, tareas comerciales, logísticas y de posventa.

Según informó la empresa, la medida impacta directamente en unos 40 trabajadores, quienes fueron notificados de sus despidos en el inicio del proceso. La firma aseguró que cumplirá con las indemnizaciones correspondientes y que el proceso se llevará adelante respetando los estándares internos en materia de trato a los empleados. Desde la compañía sostuvieron que la reestructuración busca “asegurar la sustentabilidad” de las operaciones, lo que implicó trasladar la producción a otras plantas del grupo, en su mayoría ubicadas fuera de Argentina.

De este modo, la planta santafesina dejará de formar parte del circuito industrial de la compañía, aunque seguirá siendo un nodo clave en la comercialización de productos. La empresa remarcó que el abastecimiento de herramientas, accesorios y servicios de posventa continuará garantizado en todo el país.

El cambio no es menor para la economía regional. La fábrica de Santo Tomé no solo abastecía al mercado interno, sino que también había logrado insertarse parcialmente en exportaciones, utilizando en buena medida insumos de origen nacional. Su reconversión implica, en los hechos, la salida de una unidad productiva con peso propio dentro del sector metalúrgico.

Durante años, la planta fue destacada por sus procesos modernos, flexibilidad operativa y estándares ambientales, consolidándose como un activo industrial relevante para la provincia de Santa Fe. Su transformación en un centro logístico y comercial abre interrogantes sobre el futuro del empleo industrial en la zona.

Un nuevo modelo dedicado a la distribución y a la importación

Snap-on Incorporated, grupo al que pertenece Bahco, concentra su producción en distintas plantas a nivel internacional. En ese esquema, la filial argentina pierde ahora su rol manufacturero, alineándose con una lógica más centrada en la importación y distribución.

“Nuestras operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde nuestro sitio en Santo Tomé, garantizando el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino”, indicó la firma.

Con más de un siglo de historia —la marca fue creada en 1892— Bahco construyó una fuerte identidad en el mercado de herramientas, siendo reconocida, entre otros hitos, por la invención de la llave ajustable. Sin embargo, la reciente decisión evidencia un cambio de época: la producción local cede terreno frente a una estrategia global que prioriza eficiencia operativa y centralización industrial.

El cierre de la fabricación en Santo Tomé no implica la retirada de la empresa del país, pero sí una redefinición profunda de su vínculo con la industria nacional. En un contexto económico desafiante, el caso vuelve a poner en debate el lugar de la producción local dentro de las estrategias de las multinacionales.