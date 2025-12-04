Chile pide por 37.000 nuevos mineros: mirá en qué puestos y con qué salarios

La industria de la gran minería en Chile demuestra el volumen de empleo que la actividad genera. En 2024, el sector minero empleó de manera directa a 209.000 personas en el vecino país. Esta cifra duplicó la dotación registrada diez años antes, en 2016.

Esta capacidad de creación de puestos de trabajo, junto con los altos niveles salariales de la actividad, ofrece una perspectiva crucial para Argentina, especialmente para las zonas en las que se espera el desarrollo de proyectos mineros , especialmente de cobre.

El país vecino proyecta la necesidad de atraer casi 37.000 nuevos profesionales y técnicos en la próxima década. Esta demanda impulsa salarios que, en algunos casos, superan los 3,4 millones de pesos argentinos brutos al primer año de egreso, según el nuevo cálculo. Este escenario traza una hoja de ruta sobre el desarrollo de capital humano y la capacitación técnica que un país con potencial minero como Argentina debe observar con atención.

El diario chileno Las Últimas Noticias preparó un informe con los puestos más solicitados y los salarios, eso en el marco de la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior, PAES, el examen de ingreso a las universidades chilenas. Eso, destacando que en el sector minero hay alternativas para quienes quieran seguir el camino universitario o el perfil técnico.

El décimo Estudio de la Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2025-2034, desarrollado por la alianza CCM-Eleva, estima que el sector requerirá 36.895 nuevos trabajadores entre 2025 y 2034. La demanda incluye cargos profesionales y técnicos especializados. La investigación incluye los datos proporcionados por 13 compañías que, en total, cubren 36 operaciones, además de 11 empresas proveedoras.

El principal motor de esta necesidad no es solo la expansión de proyectos, sino el recambio de personal por jubilación. La fuerza laboral minera envejece. La edad promedio de los trabajadores asciende a 43,5 años, mientras que la proporción de jóvenes menores de 30 años disminuye en la dotación. La industria identifica la atracción de nuevo talento joven como un desafío central.

Perfiles con mayor demanda

La fuerza laboral minera muestra una especialización creciente. Si hace diez años la mitad de los trabajadores solo llegaba a terminar la secundaria en Chile, hoy tres de cada cuatro trabajadores cuentan con estudios de educación superior. La mayor demanda de nuevos puestos se concentra en perfiles técnicos y de operación.

Grupos ocupacionales más requeridos : Técnicos de mantenimiento: 13.073 puestos Operadores/as: 9.458 puestos Profesionales: 5.255 puestos Supervisores: 2.399 puestos

Perfiles individuales específicos : Mantenedor mecánico: 9.257 puestos Operador de equipos móviles: 6.755 puestos



Cerca del 35% de los nuevos trabajadores del sector minero se vinculará al mantenimiento y la confiabilidad. La demanda creció porque el mantenimiento dejó de ser solo una reparación y se transformó en una actividad fundamental para la productividad de las faenas.

El avance tecnológico también redefine los perfiles profesionales. El estudio proyecta que el número de camiones autónomos de gran tonelaje se triplicará en los próximos años, pasando de 178 a 550 camiones autónomos en las minas. Este cambio tecnológico exige un perfil mecatrónico, que integra habilidades de mecánica, automatización y electrónica. Estos nuevos roles buscan profesionales con competencias más digitales y de gestión, lo que además abre espacio a una mayor participación femenina en la dotación.

Carreras y salarios de alta empleabilidad

El informe también detalla los ingresos promedio y la empleabilidad de las carreras ligadas a la minería. Los cálculos incluyen egresados de carreras universitarias y de institutos profesionales trasandinos, lo que vendrían siendo el paralelo de una tecnicatura en Mendoza.

Carreras con mayor empleabilidad y sus ingresos brutos estimados al primer año: