Chau efectivo: a partir de cuándo los peajes de las autopistas porteñas cobrarán de manera digital

El sistema de peajes en la Ciudad de Buenos Aires cambiará definitivamente en 2026: no se aceptará más dinero en efectivo en ninguna autopista.

El trámite para el pago sin efectivo será rápido y no requerirá de pagar la colocación de la oblea del TelePASE.

A partir de 2026, los peajes de las autopistas porteñas y accesos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionarán únicamente con pago digital, eliminando por completo la posibilidad de abonar en efectivo. La medida impactará de manera directa en millones de conductores que circulan a diario por los corredores urbanos de la capital.

Según adelantaron las autoridades, desde mediados de 2025 se acelerará la instalación de dispositivos automáticos en cabinas y el desarrollo de alternativas que combinan la lectura de patentes con el sistema TelePASE, con el fin de garantizar una transición ordenada.

Cuál es el objetivo de los peajes inteligentes que instalará el Gobierno de la Ciudad El plan apunta a agilizar la circulación, reducir errores en el cobro y evitar demoras por manipulación de dinero. Las autopistas beneficiadas por el cambio incluyen los accesos desde el oeste, sur y norte del AMBA: desde la Riccheri y Ezeiza hasta las entradas por Lugones y General Paz, donde el volumen de tránsito es de los más altos del país.

CABA presenta su nueva modalidad Foto: Noticias Argentinas NA El Gobierno porteño subrayó que el cambio responde a una modernización necesaria en el tránsito urbano, en línea con las tendencias globales de movilidad inteligente. Con este paso, se espera reducir los embotellamientos en horarios pico y avanzar hacia una infraestructura más eficiente para conductores particulares, motociclistas y transportes públicos o interurbanos