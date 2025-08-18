CABA: La Libertad Avanza relegó al PRO y el peronismo apostó por el mantra de la unidad

El cierre de listas dejó nombres fuertes en CABA: Bullrich y Recalde disputarán el Senado, mientras el peronismo innovó con los candidatos a Diputados.

En las elecciones legislativas de medio término, la Ciudad de Buenos Aires renovará trece bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado. La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO confirmó a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, como primera candidata al Senado, mientras que Alejandro Fargosi encabezará la nómina de Diputados. En el peronismo, Mariano Recalde buscará renovar su banca en la Cámara alta, acompañado por Ana Arias, y en la lista de Diputados la sorpresa la dio Itaí Hagman, quien ocupará el primer lugar.

El armado de La Libertad Avanza y el PRO El frente que sellaron Javier Milei y Mauricio Macri llevó a Bullrich al primer lugar en el Senado, seguida por Agustín Monteverde. Entre los suplentes aparecen Pilar Ramírez, jefa de bloque de la Legislatura porteña de LLA, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En Diputados, Fargosi será secundado por Patricia Holzman, directora de la Fundación Judaica, y por Nicolás Emma, actual legislador libertario. En el cuarto lugar se anotó Sabrina Ajmechet, diputada del PRO con creciente cercanía a la Casa Rosada.

Recién en los puestos quinto y sexto aparece el sello del PRO: Fernando de Andreis, exsecretario general de la Presidencia en tiempos de Cambiemos, y Antonela Giampieri, secretaria parlamentaria del bloque PRO en la Legislatura. Más abajo, la boleta incluye a dirigentes de menor proyección política como Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo y otros referentes.

El movimiento del peronismo defensa a cristina kirchner 2.jpg mariano recalde Télam El justicialismo sorprendió con el armado de Diputados: el primer lugar fue para Itaí Hagman, de Patria Grande, espacio que hasta último momento mantuvo dudas sobre su integración a la alianza. La lista lo completa la exministra Raquel "Kelly" Olmos, seguida por Santiago Roberto, funcionario cercano a Víctor Santa María, y por Lucía Cámpora, referente de La Cámpora y sobrina nieta del expresidente Héctor Cámpora.