Cerró 2025 con un impresionante aumento de las ventas financiadas de autos

El mercado automotor cerró un año con crecimiento. Los patentamientos de autos 0km aumentaron 48% a lo largo de 2025 y alcanzó un volumen de operaciones de 612.000 unidades.

Hay varios factores que explican este escenario. Por un lado, la mayor oferta de unidades. Después de cuatro años de restricciones para importar, durante 2020 y 2023, la apertura dispuesta por la actual gestión permitió que los consumidores tuvieran más opciones para elegir.

Esto impulsó una mayor competencia que hizo que el mercado pasara de manejarse con sobreprecios, respecto a los valores de las listas oficiales, a operar con descuentos.

Por otro lado, también se produjo una recuperación del poder adquisitivo en dólares de una parte de la sociedad. Deesta manera, se redujo la cantidad de salarios que se requieren para acceder a un 0km.

Si bien estos factores ayudaron a la recuperación de las ventas, hay uno que es, posiblemente, el más importante y tiene que ver con la reaparición del crédito .

Con el descenso de los índices de inflación y una mayor estabilidad cambiaria, las tasas de interés se volvieron, durante gran parte de 2025, más accesibles y de esta maneja crecieron las ventas financiadas.

Así lo refleja un informe elaborado por la asociación que agrupa a las concesionarias (ACARA), en base a datos provenientes del SIOMAA.

Estos son los puntos salientes de trabajo:

- El último mes de 2025 cerró con 19.368 prendas inscriptas, consolidando un ciclo de recuperación del financiamiento automotor a lo largo del año, según informó el SIOMMA.

- En el balance anual, el segmento de vehículos nuevos acumuló un crecimiento de 71,8% respecto a 2024, mientras que el mercado de usados finalizó con una variación positiva de 12,7%.

- Esta dinámica fue heterogénea: el año comenzó con variaciones interanuales cercanas al 180% (prendas de vehículos nuevos y usados), que se fueron moderando gradualmente hasta registrar una caída del 19% en diciembre. El año terminó con 46,4% de prendas por encima de 2024.

- En este contexto, la participación de las prendas sobre el total de operaciones del mercado pasó de 13,6% en 2024 a 17,2% en 2025, reflejando una recuperación y mayor utilización de las herramientas de financiamiento.

- La financiación de vehículos 0km alcanzó las 10.623 unidades en diciembre, manteniendo una participación del 44,1% sobre el total de patentamientos. Al comparar este resultado con diciembre de 2024, se observa un incremento del 1,0% en la cantidad de prendas otorgadas.

- En términos mensuales, el indicador registró una variación del -29,0% respecto a noviembre, comportamiento que responde a la dinámica operativa habitual del cierre de año. A pesar de este ajuste estacional, el desempeño acumulado de 2025 se situó significativamente por encima del año anterior.

- En cuanto a la estructura de acreedores para el acumulado anual de este segmento, las Terminales de Ahorro representaron el 44% de las operaciones, seguidas por las Financieras de Marca con un 41%

- El segmento de vehículos usados registró 8.745 prendas en diciembre, lo que implica una participación del 5,7% sobre el mercado de transferencias, un incremento mensual del 15,6% y una baja en la variación anual de 35,0%.

- Respecto a la composición de los acreedores en este mercado durante 2025, el financiamiento continuó liderado por los Bancos, que captaron el 58% de las operaciones anuales, seguidos por las Financieras (14%) y las Financieras de Marca (12%).