La Justicia investiga pagos en efectivo de los seguros de los autos hallados en la mansión ligada a la AFA

El testimonio de un productor de seguros en la causa por presunto lavado vinculado a confirmó que las pólizas de los vehículos de alta gama hallados en el galpón contiguo a la mansión de Pilar vinculada al tesorero de la Asociación del Futbol Argentino, Pablo Toviggino , se pagaban íntegramente en efectivo .

La lujosa mansión ubicada en Villa Rosa de Pilar , figura como propiedad de la firma Real Central, integrada por Luciano Pantano, monotributista, y su madre jubilada, Ana Conte. Para la Justicia, serían presuntos prestanombres de Pablo Toviggino .

El broker que atestiguó ante el juez en lo penal y económico Marcelo Aguinsky corroboró que los pagos se realizaban por ventanilla, sin registros bancarios. Ahora, el magistrado buscará determinar quién o quienes abonaban y de dónde provenían los fondos. El testigo se comprometió a entregar documentación adicional en los próximos días.

Pantano, quien fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería de Almirante Brown, registraba al momento de la denuncia una deuda bancaria superior a los dos millones de pesos, el dato que refuerza las dudas de la jJusticia sobre su capacidad económica para sostener ese nivel de patrimonio .

En paralelo, la causa pone el foco en un Porsche valuado en unos 500 millones de pesos, incluido en el lote de vehículos secuestrados, cuyo valor total fue estimado en más de 3,8 millones de dólares. La compra del auto fue respaldada por una certificación contable que ahora está bajo sospecha: una testigo bancaria aseguró que el dinero nunca pudo haber salido de la cuenta declarada y calificó el documento como presuntamente apócrifo. Por ese motivo, el contador firmante fue citado a declarar esta semana.

La investigación también reveló que los telepases de los vehículos se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano, que fue dada de baja por orden judicial. Con ese mismo plástico se abonaban servicios eléctricos en domicilios ajenos a la actividad institucional, además de otros gastos personales de terceros.

Otro capítulo apunta a los vuelos en helicóptero hacia el helipuerto privado de la quinta. El juez solicitó a la empresa Flyzar que informe quiénes contrataron los servicios de la aeronave LV-FKY desde abril de 2025, cómo se pagaron esos vuelos, qué seguro tenía la nave y si existía identificación de los pasajeros.

El pedido se realizó luego de que dos pilotos declararan que realizaron vuelos frecuentes al lugar, pero dijeron no recordar a los pasajeros y afirmaron que en varias oportunidades los traslados se hicieron como parte de prácticas de entrenamiento.