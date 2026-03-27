Campo en acción: por qué aseguran que es buen momento para invertir en el sector agropecuario

Un relevamiento reciente de la Encuesta SEA CREA de marzo de 2026 muestra un marcado optimismo inversor en amplios segmentos del agro argentino, impulsado principalmente por la ganadería .

Según los datos del informe, el 82% de los empresarios ganaderos consultados considera que es un buen momento para realizar inversiones en el sector, una percepción que contrasta con la de los productores ovinos, donde solo el 38% comparte esa visión.

Gracias al desempeño y a las expectativas de la ganadería, el indicador integrado de expectativa para invertir volvió a ubicarse en terreno positivo por primera vez desde 2022.

El escenario es más dispar en otros rubros, según CREA, movimiento que agrupa a productores agropecuarios. En la lechería, el 45% de los encuestados entiende que el momento actual es desfavorable para concretar inversiones , mientras que en la agricultura no se observa una tendencia clara, debido al fuerte contraste de realidades entre las distintas regiones productivas del país.

En el caso del maíz, tanto el ya recolectado como el que aún se encuentra en el campo y se proyecta cosechar según el estado de los cultivos, se registran importantes brechas regionales entre lo presupuestado y lo efectivamente producido o esperado.

Sin embargo, a nivel nacional se mantiene una previsión cercana a los 60 millones de toneladas, en línea con las estimaciones iniciales. Una dinámica similar se observa en los cultivos de soja y girasol.

Más allá de estas diferencias productivas y regionales, el clima general es de mayor confianza. El 76% de los empresarios consultados considera que el actual escenario del país representa una oportunidad para su empresa, una mirada más optimista en comparación con la registrada en 2025.

En este contexto, la eficiencia aparece como la estrategia genérica más valorada por los empresarios agropecuarios de cara a 2026. Este enfoque, que abarca tanto la gestión de costos como la optimización de procesos, se mantiene como una prioridad independientemente del escenario esperado y forma parte central de la agenda de trabajo de numerosos grupos y regiones CREA.

Proyecciones

Las primeras estimaciones preliminares sobre la superficie destinada a la siembra de granos finos en el ciclo 2026/27 anticipan una caída respecto de las intenciones informadas a igual fecha en las dos campañas anteriores. En paralelo, se incrementa el interés por cultivos alternativos como la colza y la avena. En el plano pecuario, el 43% de los grupos CREA vinculados a la producción animal percibe una situación forrajera actual buena, especialmente en el norte de la región pampeana y en el norte argentino.

Los primeros indicadores de los sistemas de cría muestran que el destete se mantiene en línea con lo planificado y, en términos generales, los grupos CREA esperan una mayor cantidad de terneros destetados. La única excepción se registra en la Patagonia, donde se proyectan mermas.

En cuanto a los sistemas de recría, el promedio de cabezas recriadas a pasto en las empresas CREA alcanza el 85%, con los niveles más elevados en Litoral Norte (97%), Norte de Buenos Aires (96%) y en las regiones Sudoeste y Patagonia (93%). Por otro lado, la recría a corral representa en promedio el 15% de las cabezas dentro de la red CREA.

Envión económico

Las expectativas económicas en la ganadería también son favorables. El 58% de los empresarios ganaderos consultados prevé un resultado positivo del negocio para el próximo año, uno de los valores más altos registrados en la serie histórica de la Encuesta SEA. En el caso de la lechería, los empresarios tamberos integrantes de la red CREA esperan continuar con el crecimiento de la producción de leche durante el próximo año, con volúmenes similares a los alcanzados en el último ejercicio.

Al analizar los fundamentos del aumento esperado en la oferta de leche, el 62% de los encuestados indicó que se apoyará en un incremento del rodeo de vacas en ordeñe, mientras que el 38% restante prevé realizar inversiones orientadas a mejorar la producción individual, ya sea mediante ajustes en la dieta o mejoras en el confort animal.

No obstante, el relevamiento también detecta un aumento de la deuda de corto plazo en las empresas lecheras, medida en días de facturación, con un 35% de la muestra que presenta compromisos equivalentes a más de 46 días de ingresos.

En materia de expectativas, la mayoría de los empresarios del sector lechero anticipa una actualización en el precio de la leche, aunque continúan deteriorándose las expectativas vinculadas a los resultados económicos. Aun así, el relevamiento confirma que, pese a la heterogeneidad productiva entre regiones y actividades, la confianza y la búsqueda de eficiencia siguen siendo los pilares que sostienen una visión positiva del agro argentino hacia 2026.

La Encuesta SEA CREA, que en esta edición fue respondida por 1.147 empresarios y 215 asesores CREA de distintas regiones productivas del país, se realiza con periodicidad cuatrimestral. La próxima edición del relevamiento está prevista para julio de 2026.