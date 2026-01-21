Cambia el plazo fijo: las tasas suben y algunos bancos ya pagan arriba del 30%

Los bancos ajustaron las tasas del plazo fijo en pesos y algunos ya ofrecen rendimientos superiores al 30%.

El plazo fijo en pesos sigue siendo la opción más elegida por los ahorristas argentinos.

En un contexto de incertidumbre económica, el plazo fijo en pesos continúa siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos. La principal razón es la seguridad: se trata de un instrumento simple, regulado por el Banco Central, que garantiza una rentabilidad fija en un período determinado.

A diferencia de otras alternativas más volátiles, el plazo fijo ofrece previsibilidad y permite a los pequeños ahorristas protegerse frente a la inflación y la falta de opciones de inversión de bajo riesgo.

Mejora en las tasas de interés En las últimas semanas, los bancos ajustaron sus tasas y el panorama cambió. Según los datos reportados al BCRA, las principales entidades financieras ofrecen rendimientos que van del 21% al 27,5% TNA en los plazos fijos tradicionales. Por ejemplo:

Banco Nación: 26%

Banco Provincia: 25%

Banco Macro: 27,5%

Banco Galicia: 23%

Banco Santander: 21% Los bancos que ya superan el 30% El dato más relevante para los ahorristas es que varias entidades ya ofrecen tasas superiores al 30%, lo que marca una mejora significativa en la rentabilidad:

Banco de Comercio: 31,5%

Banco VOII: 31,5%

Banco Meridian: 32%

Crédito Regional: 31% para clientes y 32% para no clientes

Banco BICA y Banco CMF: 30%

Banco Mariva: 30% para clientes y 29% para no clientes Estas opciones se convierten en las más atractivas del mercado, ya que permiten obtener un rendimiento más alto en comparación con los bancos de mayor volumen de depósitos, que aún se mantienen por debajo de ese nivel.