CABA: cuánto tiene que ganar una familia para formar parte del 10% más rico

Los ingresos de la familias quedaron por debajo de la inflación. La brecha de ingresos en CABA se acentúa. El decil más rico triplicó el promedio general.

El ingreso de las familias en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) quedaron por debajo de la inflación. Un hogar tuvo una recaudación promedio de $2.574.524, una suba del 27,1% interanual en el segundo trimestre de este año con respecto al mismo período del año anterior frente a una inflación interanual del 32,7%.

Los datos surgen del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

Pese a ese repunte más marcado en los hogares del sur de la Ciudad, la brecha entre zonas persiste: el ingreso per cápita familiar en el norte, de $1.709.320, todavía equivale a 1,7 veces el registrado en el sur, de 976.909 pesos.

Cuánto tiene que ser el ingreso familiar para pertenecer al 10% más rico Una familia necesitó ingresos totales de al menos $5.100.000 mensuales durante el segundo trimestre de 2026 para ubicarse dentro del 10% más rico de la Ciudad, según el informe de deciles de ingreso total familiar elaborado por Idecba.

Ese décimo decil reúne a familias con ingresos que llegan hasta los $23.200.000 y presenta un ingreso medio de $7.704.374, una cifra que triplica el promedio general de las familias porteñas, que se ubicó en $2.560.338 según el mismo relevamiento.