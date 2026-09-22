5 propiedades en CABA salen a subasta desde US$36.850: dónde están

Cinco propiedades provenientes de herencias vacantes serán subastadas en la Ciudad de Buenos Aires. La subasta estará a cargo del Banco Ciudad y se realizará de manera online el viernes 9 de octubre. Los inmuebles están ubicados en Balvanera, Caballito y Constitución, y las bases van desde US$36.850 hasta más de US$435.000.

El inmueble con el precio inicial más bajo está en avenida Córdoba 2858/60, en Balvanera. Se trata de un departamento ubicado en el piso 14, con una superficie total de 37,18 metros cuadrados. Cuenta con 27,43 m² cubiertos y 9,75 m² descubiertos. Su base será de US$36.850.

También en Balvanera se rematará un departamento ubicado en avenida Rivadavia 2446/60, piso 4. La propiedad tiene 360,95 metros cuadrados cubiertos, además de balcón y una superficie común de uso exclusivo. El valor base establecido es de US$261.300.

En Caballito, en tanto, se ofrecerá un departamento situado en Viel 246/48, piso 4. El inmueble tiene una superficie de 43,73 metros cuadrados y partirá de una base de US$61.631,27.

Los dos lotes restantes están ubicados en Constitución. Uno se encuentra en Entre Ríos 1824/28 y tiene una superficie de 342,60 metros cuadrados. Es el inmueble con la base más alta, de US$435.144,87. El otro terreno está en Paracas 339 y 345, suma 271,56 metros cuadrados y tiene una base de US$60.300.

Cómo ofertar en la subasta

La subasta comenzará a las 10 y se realizará a través del portal oficial del Banco Ciudad. Cada propiedad tendrá un horario de inicio diferente y el último remate está previsto para las 13. Para participar, los interesados deberán registrarse hasta 48 horas hábiles antes de la subasta.

Además, será necesario constituir una garantía equivalente al 3% del valor base del inmueble elegido. El pago podrá hacerse en pesos, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación, o en dólares, según los plazos establecidos. Si una persona resulta preadjudicataria, deberá pagar una seña del 10% dentro de los dos días hábiles posteriores a la notificación y abonar una comisión del 3% más IVA. La adjudicación definitiva quedará sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.