CABA: desde ahora no habrá más boletas de ABL y patentes en papel

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) de la Ciudad de Buenos Aires ( CABA ) anunció la implementación de un nuevo esquema de emisión y distribución de boletas exclusivamente en formato digital, lo que implica el fin del envío de comprobantes en papel para los contribuyentes.

A partir de esta medida, los usuarios solo podrán acceder a sus boletas de manera online y podrán abonarlas a través de los medios de pago habituales. La decisión se enmarca en un proceso de digitalización , que ya muestra un alto nivel de adopción. Actualmente, el 66% de los contribuyentes del impuesto de Patentes y el 63% de los de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) gestionan sus boletas en formato digital.

Según informaron desde el organismo, con este cambio se completa el proceso de despapelización total, lo que permitirá un ahorro estimado de $3.900 millones anuales en costos de impresión y distribución.

Los contribuyentes podrán consultar sus boletas ingresando al sitio oficial de AGIP , en la sección “ Pagos-Consulta de Boletas ”. Allí deberán seleccionar el impuesto correspondiente y luego la opción “ Pagar/Boletas ”. Con el número de partida, será posible visualizar, descargar y abonar el comprobante.

Además, quienes tengan su partida correctamente titularizada podrán adherirse a la Boleta Electrónica a través del Portal del Contribuyente, seleccionando el servicio “Adhesión a la Boleta Electrónica”. De este modo, recibirán mensualmente la boleta en su correo electrónico.

También se podrá solicitar el envío por mail mediante el servicio InfoAGIP o realizar consultas de manera presencial en las sedes del organismo, donde se brindará orientación a quienes lo requieran. Las boletas, a su vez, continuarán disponibles en las plataformas de home banking de cada entidad bancaria.

Los medios de pago seguirán siendo los habituales para cada impuesto y podrán consultarse en el sitio web oficial del organismo.

Cronograma de implementación

El proceso de despapelización comenzará con la cuarta cuota del impuesto de ABL, que vencerá el próximo 21 de abril para todas las partidas y modalidades.

Las boletas estarán disponibles en la web de AGIP a partir del 1° de abril y, desde esa misma fecha, comenzarán a visualizarse en los sistemas de home banking, de acuerdo con los tiempos de cada entidad financiera.

Posteriormente, la modalidad digital se extenderá al resto de los tributos administrados por el organismo, completando así la transición hacia un sistema completamente digital.