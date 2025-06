Brotes verdes en inversiones: fuerte crecimiento del capital emprendedor en Argentina

Durante el año pasado se logró un volumen de inversión total de US$ 412 millones, distribuidos en 62 rondas entre capital semilla y capital emprendedor. Una cifra ampliamente superior a los US$ 74 millones que se habían obtenido en 56 rondas de 2023. Así lo dio a conocer el Informe Anual de Inversión y Capital Privado en Argentina, publicado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap), en colaboración con EY Argentina.

“El crecimiento de nuevos polos emprendedores en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán confirma que el venture capital está ampliando su alcance territorial y consolidando ecosistemas en todo el país”, sostuvo Mariano Mayer, presidente de Arcap.

Federalización del ecosistema inversor en Argentina.JPG Mendoza ha tenido un rol protagónica en la federalización del ecosistema de inversiones en Argentina. Arcap

Los números que dejaron las inversiones argentinas

De las 62 rondas que se completaron en 2024 en Argentina, fueron 46 de capital semilla (US$ 9,9 millones) y 16 de capital emprendedor (US$ 402 millones). Las mismas estuvieron marcadas por operaciones relevantes como la ronda E de Ualá por US$ 300 millones, que fue acompañada por otras transacciones destacadas como Pomelo (US$ 40 millones), Tapi (US$ 22 millones) y Spilight (US$ 9,7 millones).

Para Arcap, estos datos reflejan un repunte del capital emprendedor tras dos años de contracción. “Estamos viendo una recuperación del capital emprendedor en un contexto desafiante, con señales claras de madurez en el ecosistema y una expansión territorial que entusiasma. Argentina tiene talento, creatividad y vocación emprendedora: si logramos seguir fortaleciendo estos pilares con reglas claras y acceso a capital, el potencial es enorme”, aseguró Mayer.

Optimismo mesurado para las inversiones

Los alentadores números han despertado buenas sensaciones para el sector: “Después de años complejos para el ecosistema inversor en Argentina, empiezan a aparecer señales que invitan al optimismo. En los primeros meses de 2025 ya se superaron los US$ 100 millones invertidos, y lo más valioso es el clima que se está gestando: mayor previsibilidad, reformas que reducen el costo país y un renovado interés de inversores locales e internacionales por apostar a proyectos argentinos con ambición global”, sostuvo el presidente de Arcap.

De todos modos, Mayer aseguró que para este 2025 la expectativa es que se mantenga lo del año pasado, sobre todo por lo que está sucediendo en la región y Estados Unidos, lo que los lleva a estar optimistas, pero cautos. “Lo más probable es que empiece a mejorar en 2026, más que en este año”, lanzó durante la presentación.

Pero más allá de la mesura, Mayer se mostró positivo frente al futuro: “En ARCAP lo vemos todos los días: emprendedores más enfocados, fondos más estratégicos y corporaciones que entienden que invertir en startups es acelerar su propia transformación. Si este proceso se consolida, podríamos estar entrando en un nuevo ciclo de confianza para el capital emprendedor en Argentina”.

Una oportunidad para fomentar inversiones

En el marco de la presentación del informe, se anunció oficialmente el Foro Argentino de Inversiones 2025, organizado por Arcap junto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici). El evento se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre en el Palacio Libertad, Ciudad de Buenos Aires.

Para Diego Sucalesca, esto “es una gran oportunidad para mostrar los avances hechos por el gobierno del presidente Javier Milei desde su asunción, hace 18 meses. Hay una nueva Argentina que decidió abrirse al mundo como nunca y generar enormes oportunidades de inversión”.

Este foro reunirá a los principales referentes del ecosistema de capital privado, venture capital y grandes inversiones, con el objetivo de profundizar en las oportunidades que ofrece la Argentina en el contexto actual. Se hará foco en el rol del sector privado como motor de expansión de la capacidad productiva y construcción de un modelo de desarrollo sostenido a partir de la inversión.

La edición anterior contó con más de 1.000 asistentes y consolidó al Foro como un espacio clave para el diálogo entre fondos, inversores, empresas y sector público. Para 2025, se espera la participación de destacados gestores locales y regionales, fondos de venture capital, family offices, corporaciones e instituciones públicas.